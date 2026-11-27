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Στη Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως η πολιτική αντιπαράθεση αποκτά καινούργιο τελετουργικό: δήλωση, ανακοίνωση, εξώδικο και συνάντηση στα δικαστήρια.

Μετά την προαναγγελία νομικών ενεργειών κατά της Μαριζέτας Αντωνοπούλου, σειρά παίρνει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος προειδοποιεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη για την αναφορά της Θεώνης Κουφονικολάκου στις δημόσιες συμβάσεις της Datamed, της εταιρείας της οικογένειάς του. Στη διοίκηση της οποίας ήταν και ο ίδιος, την εποχή που διετέλεσε και γραμματέας του ΠΑΣΟΚ.

Κάπως έτσι, ο ανταγωνισμός των δύο κομμάτων κινδυνεύσει να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ να αποκτήσει περισσότερους δικηγόρους από πολιτικά επιχειρήματα.

Τι είπε η Κουφονικολάκου και τι απάντησε ο Χριστοδουλάκης

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, μιλώντας στη Ναυτεμπορική TV, επικαλέστηκε τη στάση που είχε κρατήσει το κόμμα της απέναντι σε δημοσιεύματα για στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αντιπαραβάλλοντάς την με την επίθεση της Χαριλάου Τρικούπη για την υπόθεση Χατζηγιαννάκη.

«Εμείς δεν σηκώσαμε κουρνιαχτό όταν δόθηκαν στη δημοσιότητα οι συμβάσεις εννέα εκατομμυρίων στην επιχείρηση της οικογένειας του Μανώλη Χριστοδουλάκη», ανέφερε. Η αιχμή ήταν σαφής: η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι δεν αξιοποίησε εναντίον του ΠΑΣΟΚ υποθέσεις που είχαν δημοσιοποιηθεί, ενώ το ΠΑΣΟΚ επιλέγει διαφορετική στάση απέναντί της.

Ο Χριστοδουλάκης εξέλαβε την τοποθέτηση ως υπαινιγμό ότι του προσφέρθηκε πολιτική προστασία. Απέρριψε τα ποσά ως ανυπόστατα και τα δημοσιεύματα ως συκοφαντικά, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχες συμβάσεις υπήρχαν και επί κυβέρνησης Τσίπρα, λόγω τεχνικής μοναδικότητας και πνευματικών δικαιωμάτων λογισμικού.

«Μη μου κάνετε χάρη, σηκώστε κουρνιαχτό, σίγουρα θα έχει και για εσάς απαντήσεις η ελληνική Δικαιοσύνη», ήταν η προειδοποίησή του. Πρόκειται, πάντως, για δημόσια προαναγγελία νομικής αντίδρασης· από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει ότι έχει ήδη κατατεθεί μήνυση κατά της εκπροσώπου της ΕΛΑΣ.

Ποια είναι η υπόθεση της Datamed

Η αντιπαράθεση παραπέμπει σε δημοσιεύματα της εφημερίδας «Δημοκρατία» τον Αύγουστο, τα οποία απέδιδαν στην εταιρεία δημόσιες συμβάσεις συνολικού ύψους τουλάχιστον 9 εκατ. ευρώ από το 2019 και μετά, θέτοντας ερωτήματα για τις διαδικασίες ανάθεσης και την πολιτική διάσταση της υπόθεσης. Το ποσό αυτό αποτελεί ισχυρισμό των δημοσιευμάτων και αμφισβητείται από την πλευρά Χριστοδουλάκη.

Η σχέση του βουλευτή με την επιχείρηση δεν περιορίζεται στη συγγένεια. Σε ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, με ημερομηνία 24 Μαΐου 2023, καταγράφεται η παραίτηση του Εμμανουήλ Χριστοδουλάκη από τη θέση του αντιπροέδρου και διευθύνοντος συμβούλου. Το ίδιο έγγραφο καταγράφει, μετά την ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου, τον Ανέστη Χριστοδουλάκη ως πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο και τον Αλέξανδρο Χριστοδουλάκη ως αντιπρόεδρο. Το έγγραφο τεκμηριώνει τη διοικητική σχέση εκείνης της περιόδου, χωρίς αυτό να αποδεικνύει οποιαδήποτε παρατυπία.

Η Datamed, απαντώντας στα δημοσιεύματα, είχε υποστηρίξει ότι οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση αφορούσαν συντήρηση και υποστήριξη «δικών της πληροφοριακών συστημάτων», τα οποία είχαν εγκατασταθεί προηγουμένως μέσω διαγωνισμών. Κατά την εταιρεία, η ιδιοκτησία του λογισμικού και η τεχνική μοναδικότητα επέβαλλαν την ανάθεση της υποστήριξης στην ίδια.

Είχε επίσης αναφέρει ότι, στο διάστημα που εξέταζε το δημοσίευμα, υπήρχε μία σύμβαση απευθείας ανάθεσης, λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας, απορρίπτοντας τις υπόνοιες παρανομίας ή πολιτικής εξάρτησης.

Παρέμβαση είχε κάνει και ο Άδωνις Γεωργιάδης, αμφισβητώντας τον ισχυρισμό περί αναθέσεων 9 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Υγείας. Για τα συγκεκριμένα έργα που παρέθεσε, προσδιόρισε το συνολικό συμβατικό ποσό από το 2020 σε 4.830.566,44 ευρώ, επισημαίνοντας διαφορετικές αναθέτουσες αρχές, συμμετοχές άλλων εταιρειών και διάκριση μεταξύ συμβατικής αξίας και πληρωμών. Δεν πρόκειται, επομένως, για δύο ποσά που μπορούν να συγκριθούν χωρίς έλεγχο του ίδιου συνόλου συμβάσεων.

Eurokinissi

Η πολιτική απάντηση δεν χρειάζεται αριθμό πρωτοκόλλου

Ο Χριστοδουλάκης είχε ήδη αποστείλει εξώδικο στη «Δημοκρατία» τον Αύγουστο, απορρίπτοντας τόσο την υποτιθέμενη οικονομική εξάρτηση της οικογένειάς του από την κυβέρνηση όσο και δημοσιεύματα για παρασκηνιακές συναντήσεις με τον υπουργό Υγείας. Δεν επιβεβαιώνεται από επίσημες πηγές ότι κατέθεσε και αγωγή τελικά.

Ασφαλώς, κάθε πολίτης – και κάθε πολιτικός – δικαιούται να προστατεύει την προσωπικότητά του από ισχυρισμούς, που ο ίδιος θεωρεί ψευδείς. Όμως οι δημόσιες συμβάσεις παραμένουν αντικείμενο δημόσιου ελέγχου. Η αναφορά σε αυτές δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη παρανομίας, ούτε μπορεί να αντιμετωπίζεται αυτομάτως ως απαγορευμένη συζήτηση.

Αν τα ποσά είναι λανθασμένα, διορθώνονται με στοιχεία. Αν οι διαδικασίες ήταν νόμιμες, εξηγούνται με έγγραφα. Αν ένας πολιτικός υπαινιγμός είναι αυθαίρετος, αποκρούεται και πολιτικά.

Διαφορετικά, το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να εκπέμπει ένα παράξενο μήνυμα: για τις συμβάσεις των άλλων ζητάμε απαντήσεις· για τις αναφορές στις δικές μας οικογένειες προειδοποιούμε με δικαστήρια.

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