Takeaways by to pontiki AI Ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών, έπειτα από πολύμηνη νοσηλεία στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς σταδιοδρομίας του, εργάστηκε σε πλήθος εντύπων, τηλεοπτικών σταθμών και ραδιοφωνικών εκπομπών, διακρινόμενος για τον αντισυμβατικό και καυστικό του λόγο.

Ο Πανούτσος υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριος και εκτός δημοσιογραφίας, με ενασχολήσεις στη μουσική, τη μοτοσικλέτα, την πυγμαχία, αλλά και την πολιτική σκηνή.

Η συνεργασία του με τον Αντώνη Καρπετόπουλο στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο αποτέλεσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δίδυμα της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας.

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Ξεχωριστό αποτύπωμα στην ελληνική αθλητική δημοσιογραφία αφήνει ο Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής (27/11), σε ηλικία 78 ετών, έπειτα από πολύμηνη νοσηλεία στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έχοντας προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Με πολυετή παρουσία σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο και τηλεόραση, διακρίθηκε για τον ιδιαίτερο γραπτό και προφορικό του λόγο, την οξυδέρκεια, το χιούμορ και τον αντισυμβατικό τρόπο με τον οποίο σχολίαζε την επικαιρότητα.

Τα παιδικά χρόνια στον Πειραιά και η ζωή στο εξωτερικό

Ο Αντώνης Πανούτσος γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά, όπου μεγάλωσε, με τις οικογενειακές του ρίζες να βρίσκονται στην Ύδρα.

Η σχέση του με τον Ολυμπιακό ξεπερνούσε τα όρια της οπαδικής προτίμησης. Όπως είχε χαρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος, «στο συγκεκριμένο κομμάτι της Α’ Πειραιά δεν γινόσουν Ολυμπιακός. Γεννιόσουν».

Έζησε στις ΗΠΑ, στη Μεγάλη Βρετανία και στο τότε Δυτικό Βερολίνο, ενώ το 1984 επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου συνέχισε την επιτυχημένη δημοσιογραφική του πορεία.

Η ζωή στο εξωτερικό συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, με την κοσμοπολίτικη ματιά και την οξυδέρκειά του να αποτυπώνονται τόσο στα κείμενά του όσο και στον προφορικό του λόγο.

Η δημοσιογραφική διαδρομή και οι συνεργασίες του

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία το 1969, από την εφημερίδα «Τα Σημερινά». Με την καυστική και επιδραστική πένα του κέρδισε την εκτίμηση του αναγνωστικού κοινού, ενώ μέσα από την τηλεόραση έγινε γνωστός σε ακόμη ευρύτερο κοινό.

Μεταξύ των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκαν κείμενά του ήταν:

Το «Φως των Σπορ»

Ο «Φίλαθλος»

«Το Βήμα»

Η «Sportday»

Στην τηλεοπτική του διαδρομή συνεργάστηκε με το MEGA, την ΕΡΤ, τον ΣΚΑΪ, τον ALPHA, τον ΑΝΤ1 και τα Novasports, ενώ συμμετείχε στην εκπομπή «Αθλητική Κυριακή».

Η μουσική, οι μοτοσικλέτες και η πυγμαχία

Πέρα από τον αθλητισμό και τη δημοσιογραφία, μεγάλες του αγάπες ήταν η μουσική, οι μοτοσικλέτες και η πυγμαχία.

Το ενδιαφέρον του για τη μουσική τον οδήγησε στην ίδρυση του ιστορικού περιοδικού «Oz», ενώ για μεγάλο χρονικό διάστημα εργάστηκε ως DJ σε διάφορα μαγαζιά.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ είχε εξομολογηθεί: «Σταμάτησα να παίζω σε ένα μαγαζί στα Εξάρχεια γιατί δεν ήθελα πια να τσακώνομαι».

Το πάθος του για τις μοτοσικλέτες αποτυπώθηκε και στην επαγγελματική του πορεία, καθώς, έπειτα από αρθρογραφία σε πολλά έντυπα, ίδρυσε το περιοδικό «Μοτό».

Για τον ίδιο, η οδήγηση μοτοσικλέτας αποτελούσε μια πνευματική διεργασία, όπως είχε εξηγήσει σε συνέντευξή του:

«Λόγω της μοτοσικλέτας, σκέφτομαι συνέχεια. Έτσι έχω μάθει. Κάνω συνεχείς και διαδοχικές σκέψεις. Δεν έχω δηλαδή εκλάμψεις τύπου “α, είδα αυτό και να πάω να το γράψω”. Μαθαίνω τι έχει η επικαιρότητα και το σχολιάζω».

Ιδιαίτερη ήταν και η σχέση του με την πυγμαχία. Μια λιγότερο γνωστή πτυχή της ζωής του ήταν ότι υπήρξε επίσημος διαιτητής Α’ κατηγορίας στο άθλημα.

Η γνώση του για την πυγμαχία τού επέτρεπε να προσεγγίζει σε βάθος το άθλημα, ενώ αποτέλεσε ιδανικό αφηγητή και ξεναγό για τους θεατές του ντοκιμαντέρ «Boxer».

Το δίδυμο με τον Αντώνη Καρπετόπουλο

Μαζί με τον δημοσιογράφο Αντώνη Καρπετόπουλο δημιούργησε ένα από τα πιο επιτυχημένα δίδυμα της ελληνικής τηλεόρασης και της αθλητικής δημοσιογραφίας.

Με βασικά τους χαρακτηριστικά το χιούμορ και τον αντισυμβατικό σχολιασμό της επικαιρότητας, οι δύο δημοσιογράφοι έδωσαν στο κοινό μια διαφορετική προσέγγιση της αθλητικής εκπομπής.

Η συνεργασία τους κορυφώθηκε το 2002, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, με την εκπομπή «Tora Tora Tora», στην οποία εισήγαγαν και το στοιχείο του αυτοσαρκασμού.

Τα τελευταία χρόνια οι δυο τους παρουσίαζαν εκπομπή στον ραδιοφωνικό σταθμό bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Πέρα από την επαγγελματική συνεργασία, τους συνέδεε και προσωπική φιλία, με τον Αντώνη Καρπετόπουλο να έχει αναφερθεί συχνά στη δύναμη που επέδειξε ο φίλος του κατά τους μήνες της περιπέτειας της υγείας του.

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος τον αποχαιρέτισε με μια συγκινητική ανάρτηση:

«Αντίο φίλε, για μένα θα είσαι πάντα με την μηχανή στα περιξ της παραλιακής και θα σε περιμένω να κάνουμε εκπομπή….».

Η ενασχόληση με την πολιτική και η επιστροφή στην ΕΡΤ

Ο Αντώνης Πανούτσος ασχολήθηκε και με την πολιτική. Τον Νοέμβριο του 2018 ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του με τη Νέα Δημοκρατία στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών για τις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου του 2019.

Δεν κατάφερε να εκλεγεί και τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς επέστρεψε στην ΕΡΤ.

Δραστήριος και ενεργός, χωρίς να έχει ποτέ στο μυαλό του τη συνταξιοδότηση, ο Αντώνης Πανούτσος αφήνει ανεξίτηλο το σημάδι του στην ελληνική δημοσιογραφία.

H ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Αντώνη Πανούτσου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Ο εκλιπών υπηρέτησε με πάθος και αφοσίωση τη δημοσιογραφία και τον αθλητικό Τύπο μέσα από το ξεχωριστό του ύφος. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του δημοσιογράφου, Αντώνη Πανούτσου. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του.

Μητσοτάκης: Άφησε τη δική του σφραγίδα στην αθλητική ενημέρωση και στον δημόσιο διάλογο

«Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τον Αντώνη Πανούτσο. Έναν δημοσιογράφο με οξύ πνεύμα, ευρυμάθεια και αυθεντικό ύφος, που άφησε τη δική του σφραγίδα στην αθλητική ενημέρωση, αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο», έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του Αντώνη Πανούτσου.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Η χαρακτηριστική φωνή και τα έγκυρα σχόλια με το αφοπλιστικό του χιούμορ θα μας λείψουν. Το ίδιο και η δράση του ως ενεργού πολίτη. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια, τους συναδέλφους και τους πολλούς φίλους του».

ΝΔ: «Η δημοσιογραφία έχασε έναν από τους κορυφαίους αθλητικούς συντάκτες»

«Η δημοσιογραφία έχασε έναν από τους κορυφαίους αθλητικούς συντάκτες της χώρας, τον Αντώνη Πανούτσο.

Κατέγραψε επί σειρά δεκαετιών μια αξιομνημόνευτη διαδρομή, με παρουσία στον έντυπο Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην αθλητική δημοσιογραφία.

Πάντα μοναδικά οικείος, ξεχώρισε για την ευρυμάθειά του, την οξύνοιά του, τη διεισδυτική του ματιά στα γεγονότα, το ιδιαίτερο ύφος γραφής και σχολιασμού του και τη μεγάλη του αγάπη για το ποδόσφαιρο.

Οι εκπομπές του θα μείνουν αλησμόνητες σε όλη την ελληνική φίλαθλη κοινότητα, καθώς συνδύαζαν την επικαιρότητα με την ευφυΐα και το αστείρευτο χιούμορ του, με αναφορές που συχνά ξεπερνούσαν τα στενά όρια του αθλητισμού.

Υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός και διακρίθηκε για τον επαγγελματισμό του, το ήθος του, το πάθος του για τη δημοσιογραφία, τη μαχητικότητα και τη συναδελφικότητά του.

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά τον Αντώνη Πανούτσο με σεβασμό και βαθιά θλίψη. Έναν σπουδαίο και αυθεντικό δημοσιογράφο, που συμπορεύτηκε με την Παράταξή μας και τίμησε τα ψηφοδέλτιά της.

Στην οικογένειά του και στους οικείους του εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

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Πέθανε ο Αντώνης Πανούτσος σε ηλικία 78 ετών