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Δημοφιλές podcast στη Γερμανία πήρε συνέντευξη από την συμπρόεδρο του ακροδεξιού AfD Άλις Βάιντελ και τη ρώτησε για την προσωπική της ζωή.

Ως γνωστόν, η Βάιντελ είναι ομοφυλόφιλη και ζει μόνιμα στην Ελβετία με τη σύντροφό της, Σάρα Μπόσαρντ, και τους δύο γιους τους – μάλιστα, το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει διάφορα κωμικά περιστατικά, με Ελβετούς πολίτες να την καλούν να επιστρέψει στη χώρα της, τη Γερμανία. Εν πάση περιπτώσει, η Βάιντελ, μιλώντας στο podcast «Zur Wahrheit gehört …» («Μέρος της αλήθειας είναι…»), των δημοσιογράφων Μαρκ Φέλιξ Σεράο και Αντρέας Ρόζενφελντερ, δήλωσε ότι «μου αρέσουν και οι άνδρες, παρεμπιπτόντως. Δηλαδή, βρίσκω ελκυστικές τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες».

Η ίδια είπε ότι καθοριστικά για τον σεξουαλικό της προσανατολισμό αποδείχθηκαν τα χρόνια του πανεπιστημίου. «Πιστεύω ότι η αποφασιστική στιγμή ήταν στο πανεπιστήμιο. Τότε ήταν πραγματικά μια υπέροχη γυναίκα, που ήταν τόσο όμορφη», θυμήθηκε η Βάιντελ. «Περιέργως της άρεσα και εγώ και πρακτικά όλο το πανεπιστήμιο την έβρισκε γοητευτική» είπε η επικεφαλής του ακροδεξιού AfD λέγοντας ότι η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε σχέση, η οποία, σύμφωνα με την ίδια, διήρκεσε δύο χρόνια.

Υποστήριξε, δε, ότι στην αρχή επιχείρησε να κρατήσει τη σχέση μυστική, αλλά αυτό δεν είχε μεγάλη επιτυχία. Θυμήθηκε, μάλιστα, μια βραδινή έξοδο, κατά την οποία οι δύο τους στέκονταν αγκαλιασμένες στην πίστα ενός νυχτερινού κέντρου. Σύμφωνα με την περιγραφή της, πολλοί συμφοιτητές είχαν αντιληφθεί τι συνέβαινε και κάποια στιγμή, ένας φίλος τις ρώτησε: «Ε, δεν θέλετε να πάτε σπίτι σας;».

Η Βάιντελ μίλησε και για τη σχέση με τη σύντροφό της, Σάρα Μπόσαρντ, περιγράφοντας ότι η καθημερινότητα της οικογένειάς τους επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική της σταδιοδρομία. Όπως είπε, η σύντροφός της επιθυμεί να κρατήσει τα παιδιά όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις που προκαλεί η δραστηριότητα της Βάιντελ και γι’ αυτό, μεταξύ άλλων, επιμένει να φοιτούν σε σχολεία στην Ελβετία.

Η επικεφαλής του AfD αναφέρθηκε και στο πώς η δημοσιότητα που συνοδεύει την πολιτική της παρουσία έχει επιπτώσεις στην προσωπική ζωή του ζευγαριού, λέγοντας «μας λείπει ο αυθορμητισμός στην καθημερινότητά μας». Ειδικά, δε, για τις πολιτικές διαφωνίες με τη σύντροφό της η Βάιντελ είπε ότι η Μπόσαρντ είναι «ένας άνθρωπος με εντελώς δική του άποψη» και σε ορισμένα ζητήματα είναι «σαφώς, πολύ πιο φιλελεύθερη» από την ίδια.

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