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Την ώρα που οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία διεκδικούν τη διαμόρφωση των νέων διεθνών ισορροπιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με περιορισμένη δυνατότητα παρέμβασης στις μεγάλες γεωπολιτικές διευθετήσεις, αδυνατεί να συμφωνήσει ακόμη και για τη χρηματοδότηση των δικών της στρατηγικών επιλογών. Η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες, που κατέληξε σε αδιέξοδο τόσο για τον επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό όσο και για την πρόσθετη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, ανέδειξε το χάσμα ανάμεσα στις διακηρυγμένες φιλοδοξίες της ΕΕ και στις πραγματικές πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές δυνατότητές της.

Τα δύσκολα για την Αθήνα

Οι εξελίξεις αυτές φέρνουν την ελληνική κυβέρνηση σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, καθώς καλείται, εν μέσω μιας παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου, να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας από τις συνέπειες ευρωπαϊκών στρατηγικών επιλογών τις οποίες η ίδια έχει υποστηρίξει.

Η αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών και η συνέχιση της χρηματοδότησης της Ουκρανίας, εφόσον δεν συνοδευτούν από αντίστοιχη αύξηση των διαθέσιμων πόρων, απειλούν να περιορίσουν δραστικά τα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της πολιτικής Συνοχής, από τις οποίες η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντλεί σημαντικούς πόρους.

Η επιμονή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην προστασία αυτών των κονδυλίων προσκρούει στην απροθυμία ισχυρών ευρωπαϊκών οικονομιών, με πρώτη τη Γερμανία, να αυξήσουν τη συνεισφορά τους στον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται, συνεπώς, αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να κληθεί να εξηγήσει στους Έλληνες αγρότες και στην ελληνική κοινωνία γιατί η χρηματοδότηση των γεωπολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρώπης μπορεί να συνεπάγεται περιορισμό των πόρων που προορίζονται για την παραγωγή και την ανάπτυξη της χώρας.

Και όλα αυτά χωρίς να είναι καθόλου δεδομένο ότι η οικονομική επιβάρυνση θα μεταφραστεί σε αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της Ευρώπης ή σε ενίσχυση της ασφάλειας της Ελλάδας.

Η αδυναμία της ευρωπαϊκής ισχύος

Η απόρριψη της συμβιβαστικής πρότασης του Αντόνιο Κόστα, που προβλέπει περικοπή περίπου 10% του αρχικού προϋπολογισμού της Κομισιόν, αποτυπώνει το βάθος των ενδοευρωπαϊκών αντιθέσεων.

Η Γερμανία και οι δημοσιονομικά «φειδωλές» χώρες επιμένουν στον περιορισμό των δαπανών, ενώ οι 17 χώρες της ομάδας των «Φίλων της Συνοχής», μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, αντιδρούν στην αποδυνάμωση των παραδοσιακών κοινοτικών πολιτικών. Την ίδια στιγμή, παραμένει σε εκκρεμότητα η πρόταση για την πρόσθετη χρηματοδότηση της Ουκρανίας με 45 δισ. ευρώ για το 2027.

Η δημοσιονομική αυτή σύγκρουση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά στρατηγικών αδυναμιών της ΕΕ.

Η Ευρώπη παραμένει σε μεγάλο βαθμό:

· εξαρτημένη από τις ΗΠΑ για τη στρατιωτική της ασφάλεια,

· έχει απολέσει το πλεονέκτημα της φθηνής ρωσικής ενέργειας

· αντιμετωπίζει τον ολοένα εντονότερο ανταγωνισμό της Κίνας στη βιομηχανία και την τεχνολογία.

Το οικονομικό και γεωπολιτικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η ευρωπαϊκή ευημερία των τελευταίων δεκαετιών έχει κλονιστεί, χωρίς η ΕΕ να έχει διαμορφώσει ένα βιώσιμο μοντέλο που θα το αντικαταστήσει.

Στο ουκρανικό, ειδικότερα, η Ευρώπη κινδυνεύει να αναλάβει ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος του οικονομικού κόστους του πολέμου και της μεταπολεμικής διευθέτησης, χωρίς να διαθέτει αντίστοιχη επιρροή στη διαμόρφωση των όρων της.

Ο φόβος της κάλπης

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η προσπάθεια του Παρισιού και του Βερολίνου να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό πριν από το τέλος του έτους αποκτά ευρύτερη πολιτική σημασία.

Οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και οι εκλογικές αναμετρήσεις του 2027 σε σειρά ευρωπαϊκών χωρών ενδέχεται να μεταβάλουν τους πολιτικούς συσχετισμούς και να θέσουν υπό αμφισβήτηση σημερινές ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Η επίσπευση της συμφωνίας μπορεί, υπό αυτό το πρίσμα, να εκληφθεί και ως προσπάθεια κατοχύρωσης των χρηματοδοτικών δεσμεύσεων της ΕΕ μέχρι το 2034, πριν από ενδεχόμενες πολιτικές ανατροπές.

Το πρόβλημα για την Ευρώπη είναι ότι, ενώ οι μεγάλες δυνάμεις διαπραγματεύονται τη θέση τους στον υπό διαμόρφωση κόσμο, η ίδια αναλώνεται στη διαπραγμάτευση του κόστους των επιλογών της, χωρίς να έχει εξασφαλίσει αντίστοιχο μερίδιο στη διαμόρφωση των διεθνών εξελίξεων.

Για την ελληνική κυβέρνηση, μάλιστα, η αντίφαση αυτή έχει μια πρόσθετη διάσταση: κινδυνεύει να βρεθεί ενώπιον των ψηφοφόρων έχοντας να υπερασπιστεί όχι τα οφέλη μιας ισχυρότερης Ευρώπης, αλλά τον λογαριασμό μιας Ευρώπης της οποίας η γεωπολιτική επιρροή υποχωρεί.

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