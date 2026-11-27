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Τον νέο δίσκο του Νίκου Καρβέλα σχολίασαν οι συντελεστές του Πρωινού με τον Γιώργο Λιάγκα να υποστηρίζει ότι τα εν λόγω τραγούδια έχουν σαφείς αιχμές προς την Άννα Βίσση με τους στίχους να τη «βρίζουν», να την «υποτιμούν» και να την «εξευτελίζουν», όπως τόνισε,

«Έγραψε ένα δίσκο, στον οποίο βρίζει, υποτιμάει και εξευτελίζει την Άννα Βίσση. Τώρα που κόπηκε ο ομφάλιος λώρος και η χρηματοδότηση από την Άννα Βίσση, έχει ανάγκη να δουλέψει ο Καρβέλας», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Είναι πολύ ωραία ευκαιρία να ξεκινήσουμε έναν έρανο για τον Νίκο Καρβέλα, ο οποίος σύμφωνα με το τραγούδι του δεν έχει μαντήλι να κλάψει γιατί δεν του δίνει πια λεφτά ο Κούστας. Ο Καρβέλας έχει βγάλει εκατομμύρια, δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει στον μέσο Έλληνα πολίτη ότι δεν έχει μαντήλι να κλάψει. Είναι δυσάρεστο όλο αυτό. Έχουν παιδί μαζί, αφήστε όλα τα άλλα, τα άλλα είναι λεφτά… Οι μεγάλες κόντρες γίνονται για δύο πράγματα, για τα γκομενικά και για τα οικονομικά. Μόνο γι’ αυτά τα δύο χαλάνε οι σχέσεις και οι φιλίες».

«Το να λέει για τη Βίσση ότι είναι φίδι με διχαλωτή γλώσσα, ότι ήταν παραδόπιστη, για τη μάνα του παιδιού σου δεν είναι πολύ βαρύ;» αναρωτήθηκε, με τη Φωτεινή Πετρογιάννη να παίρνει τον λόγο, υποστηρίζοντας ότι και στα νέα του τραγούδια ο Νίκος Καρβέλας επιλέγει και πάλι την Άννα Βίσση ως μούσα του, απλά, αυτή τη φορά, με διαφορετικό τρόπο.

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