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Με μια φωτογραφία που, όπως ανέφερε, ήταν η αγαπημένη της, αποχαιρέτησε ο Γιώργος Καπουτζίδης τη Μάγδα Τσαγγάνη η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, σκορπίζοντας θλίψη τόσο στους οικείους της όσο και τους θαυμαστές της.

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος που είχε συνεργαστεί με τη Μάγδα Τσαγγάνη, έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τιμώντας τη μνήμη της.

«Η υπέροχη Μάγδα μας! Η αγαπημένη της φωτογραφία» έγραψε ο ηθοποιός και σεναριογράφος, δημοσιεύοντας αρχικά ένα πορτρέτο, στο οποίο η εκλιπούσα ηθοποιός εμφανίζεται χαμογελαστή, ενώ στην ανάρτηση συμπεριέλαβε και μία ακόμα εικόνα της.

Σημειώνεται ότι ένας από τους ρόλους που έκαναν ευρύτερα γνωστή τη Μάγδα Τσαγγάνη ήταν εκείνος της Ευανθίας Λαζάρου στη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Σαββατογεννημένες», τη σεζόν 2003-2004, ενώ το 2006, συνεργάστηκαν ξανά όταν η ηθοποιός έκανε guest εμφάνιση στο πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της σειράς «Στο Παρά Πέντε».

Η Μάγδα Τσαγγάνη αντιμετώπιζε τους τελευταίους μήνες προβλήματα με την υγεία της, ενω σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο φίλος και συνάδελφός της, Πάντης Κούσης στο «Πρωινό» επρόκειτο να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης, με τον Γιώργο Καπουτζίδη να αναλαμβάνει τα έξοδα της νοσηλείας της.

«Είναι πολύ καλά, απλά επειγόντως πρέπει να φύγει από το ΝΙΜΙΤΣ και να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Σε αυτό άκουσα ότι θα μεσολαβήσει ο Καπουτζίδης, ο οποίος τη λατρεύει, την αγαπάει και θέλει να αναλάβει όλα τα έξοδα» είχε πει στις 5 Νοεμβρίου.

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