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Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε η ηθοποιός, Μάγδα Τσαγγάνη, έπειτα από σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό.

Μόλις πριν από μερικές ημέρες, και συγκεκριμένα στις 11 Νοεμβρίου, είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ύστερα από επτά μήνες νοσηλείας, και είχε μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στο Κορωπί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, η Μάγδα Τσαγγάνη ενώ βρισκόταν στο κέντρο αποκατάστασης, παρουσίασε κάποια επιπλοκή, με αποτέλεσμα σήμερα τα ξημερώματα να αφήσει την τελευταία της πνοή.

Η αγαπημένη ηθοποιός είχε τραυματιστεί σοβαρά στο ισχίο έπειτα από πτώση. Η κατάστασή της παρουσίασε επιπλοκές και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στην εντατική, ενώ για ένα διάστημα βρισκόταν σχεδόν σε κώμα και είχε υποβληθεί σε τραχειοστομία.

Προ ημερών, ο στενός φίλος της, Πάντης Κούσης, είχε μιλήσει για την εξέλιξη της υγείας της, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και την αλλαγή στην κατάστασή της.

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