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Τον κώδωνα του κινδύνου για τις βαθιές υγειονομικές ανισότητες που βιώνουν καθημερινά οι ογκολογικοί ασθενείς στην Ελλάδα, με έμφαση στους κατοίκους της περιφέρειας και των νησιωτικών περιοχών, κρούουν η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και η Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδας (ΟΚΕ).
Με επίσημη επιστολή της προς τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, η ΕΣΑμεΑ μεταφέρει το ολοκληρωμένο πλαίσιο διεκδικήσεων της ΟΚΕ, ζητώντας άμεσες κυβερνητικές δεσμεύσεις ενόψει της εκπόνησης του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο.
Η εικόνα που περιγράφουν οι εκπρόσωποι των ασθενών είναι δραματική. Υποστελεχωμένα νοσοκομεία, απαρχαιωμένος ή ελλιπής ιατρικός εξοπλισμός και πολύμηνες καθυστερήσεις σε κρίσιμες διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες συνθέτουν την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών.
Αποτέλεσμα αυτής της δραματικής κατάστασης είναι οι καρκινοπαθείς να εξαναγκάζονται σε διαρκείς μετακινήσεις προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, επωμιζόμενοι δυσβάσταχτο οικονομικό και ψυχολογικό κόστος. Μάλιστα οι δύο ενώσεις επισημαίνουν ότι η πρόσβαση στην έγκαιρη διάγνωση και την αξιοπρεπή φροντίδα δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο που εξαρτάται από τον ταχυδρομικό κώδικα ή το πορτοφόλι του ασθενούς.
Προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια και να διασφαλιστεί η ισότιμη περίθαλψη, η Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδας θέτει οκτώ συγκεκριμένες προτεραιότητες στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας:
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις τοπικές ανισότητες, με την ΟΚΕ να ζητά την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων των Συλλόγων Καρκινοπαθών σε Δράμα, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Κιλκίς, Πέλλα, Σέρρες και Χίο.
Βασικό αίτημα είναι η ίδρυση και ενίσχυση τοπικών ογκολογικών μονάδων, ώστε να μπει τέλος στην ταλαιπωρία των μετακινήσεων.
Επίσης, οι φορείς των ασθενών ζητούν να μην σχεδιαστεί τίποτα «ερήμην» τους, διεκδικώντας θεσμική και ουσιαστική συμμετοχή των περιφερειακών συλλόγων τόσο στη διαμόρφωση όσο και στην παρακολούθηση της εφαρμογής του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης.
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