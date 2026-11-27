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Τον κώδωνα του κινδύνου για τις βαθιές υγειονομικές ανισότητες που βιώνουν καθημερινά οι ογκολογικοί ασθενείς στην Ελλάδα, με έμφαση στους κατοίκους της περιφέρειας και των νησιωτικών περιοχών, κρούουν η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και η Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδας (ΟΚΕ).

Με επίσημη επιστολή της προς τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, η ΕΣΑμεΑ μεταφέρει το ολοκληρωμένο πλαίσιο διεκδικήσεων της ΟΚΕ, ζητώντας άμεσες κυβερνητικές δεσμεύσεις ενόψει της εκπόνησης του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο.

Ελλείψεις και οικονομική αφαίμαξη

Η εικόνα που περιγράφουν οι εκπρόσωποι των ασθενών είναι δραματική. Υποστελεχωμένα νοσοκομεία, απαρχαιωμένος ή ελλιπής ιατρικός εξοπλισμός και πολύμηνες καθυστερήσεις σε κρίσιμες διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες συνθέτουν την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών.

Αποτέλεσμα αυτής της δραματικής κατάστασης είναι οι καρκινοπαθείς να εξαναγκάζονται σε διαρκείς μετακινήσεις προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, επωμιζόμενοι δυσβάσταχτο οικονομικό και ψυχολογικό κόστος. Μάλιστα οι δύο ενώσεις επισημαίνουν ότι η πρόσβαση στην έγκαιρη διάγνωση και την αξιοπρεπή φροντίδα δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο που εξαρτάται από τον ταχυδρομικό κώδικα ή το πορτοφόλι του ασθενούς.

Οι 8 άξονες διεκδικήσεων της ΟΚΕ

Προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια και να διασφαλιστεί η ισότιμη περίθαλψη, η Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδας θέτει οκτώ συγκεκριμένες προτεραιότητες στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας:

Δωρεάν περίθαλψη χωρίς αποκλεισμούς: Πλήρης δημόσια κάλυψη φαρμάκων, εξετάσεων, βιοδεικτών και θεραπειών. Ενίσχυση του ΕΣΥ στην περιφέρεια: Μόνιμες προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού, πλήρης στελέχωση των ογκολογικών μονάδων και αναβάθμιση του εξοπλισμού. Πρόληψη και κινητές μονάδες: Κατάργηση των πλαφόν και των πολύμηνων αναμονών στις διαγνωστικές εξετάσεις, με ανάπτυξη κινητών μονάδων για τις απομακρυσμένες περιοχές. Τέλος στη γραφειοκρατία των φαρμάκων: Άμεση πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες χωρίς ελλείψεις και χρονοβόρες εγκρίσεις. Κάλυψη εξόδων μετακίνησης: 100% κρατική αποζημίωση για τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής ασθενών και συνοδών, παράλληλα με τη δημιουργία δημόσιων ξενώνων φιλοξενίας. Ανακουφιστική και ψυχοκοινωνική φροντίδα: Ανάπτυξη δημόσιων Ιατρείων Πόνου, προγραμμάτων κατ’ οίκον νοσηλείας και δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης. Εργασιακή και ασφαλιστική θωράκιση: Αύξηση επιδομάτων και συντάξεων αναπηρίας, απλούστευση των διαδικασιών στα ΚΕΠΑ και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των αποθεραπευμένων («δικαίωμα στη λήθη»). Ψηφιακός εκσυγχρονισμός: Άμεση ολοκλήρωση του Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών και της Ψηφιακής Κάρτας Ογκολογικού Ασθενή.

Στο μικροσκόπιο εννέα περιοχές της χώρας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις τοπικές ανισότητες, με την ΟΚΕ να ζητά την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων των Συλλόγων Καρκινοπαθών σε Δράμα, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Κιλκίς, Πέλλα, Σέρρες και Χίο.

Βασικό αίτημα είναι η ίδρυση και ενίσχυση τοπικών ογκολογικών μονάδων, ώστε να μπει τέλος στην ταλαιπωρία των μετακινήσεων.

Επίσης, οι φορείς των ασθενών ζητούν να μην σχεδιαστεί τίποτα «ερήμην» τους, διεκδικώντας θεσμική και ουσιαστική συμμετοχή των περιφερειακών συλλόγων τόσο στη διαμόρφωση όσο και στην παρακολούθηση της εφαρμογής του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

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