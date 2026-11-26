Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ανησυχητικά παραμένουν τα στοιχεία για την καθυστερημένη διάγνωση της HIV λοίμωξης στη χώρα μας, παρά τη μείωση των νέων περιστατικών που καταγράφεται το 2026.

Σύμφωνα με τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα του ΕΟΔΥ, έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026 δηλώθηκαν 490 νέες διαγνώσεις HIV (4,7 ανά 100.000 πληθυσμού), αριθμός χαμηλότερος σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί ασθενείς (49,5%) προσέγγισαν το σύστημα υγείας καθυστερημένα, με τα υψηλότερα ποσοστά να εντοπίζονται στις γυναίκες, στους χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών και στα άτομα άνω των 40 ετών.

Συνολικά, από την αρχή της επιδημίας στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 22.408 περιστατικά, εκ των οποίων 5.200 έχουν εκδηλώσει AIDS και 3.980 έχουν καταλήξει.

Αναλυτικά:

Το 2026, αντιρετροϊκή αγωγή έλαβαν 11.891 άτομα.

Ως συχνότερος τρόπος μετάδοσης παραμένει η σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών (41,6%), ενώ σε ένα μεγάλο ποσοστό (34,5%) ο τρόπος μόλυνσης δηλώθηκε ως ακαθόριστος.

Τα αναλυτικά στοιχεία θα παρουσιαστούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου από την Προϊσταμένη του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Πρόληψης HIV/AIDS & ΣΜΝ του ΕΟΔΥ, κ. Χ. Τσιάρα, στο 38ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (ΕΕΜΑΑ).

Η πορεία της Ελλάδας στους στόχους 95-95-95

Όσον αφορά στους στόχους 95-95-95 που έχει θέσει το UNAIDS, σύμφωνα με την πρόσφατη αναφορά του «καταρράκτη των σταδίων φροντίδας» (αποτύπωση των σταδίων φροντίδας από τη διάγνωση έως την επίτευξη ιικής καταστολής) των ατόμων που ζούσαν με HIV λοίμωξη στην Ελλάδα. Αναλυτικά:

1. Το 2025, η χώρα μας απέχει λιγότερο από 10% από τον πρώτο στόχο της διάγνωσης, καθώς έχει διαγνωστεί το 89% των ατόμων που εκτιμάται ότι ζουν με HIV στη χώρα μας.

2. Στη λήψη αντιρετροϊκής αγωγής, ωστόσο, το ποσοστό κάλυψης είναι αρκετά χαμηλότερο από τον δεύτερο στόχο (74% των διαγνωσμένων που ζούσαν με HIV στην Ελλάδα λάμβανε θεραπεία το 2025).

3. Ο τρίτος στόχος, που αφορά στην επίτευξη ιικής καταστολής στα άτομα που λαμβάνουν αντιρετροϊκή αγωγή, έχει προσεγγιστεί σε σημαντικό βαθμό (93% των ατόμων που λάμβαναν αντιρετροϊκή αγωγή το 2025 είχε επιτύχει ιική καταστολή).

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: «Ο τερματισμός ξεκινά με την πρόσβαση»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS (1η Δεκεμβρίου) και 30 χρόνια από την ίδρυσή του, το UNAIDS εκπέμπει το μήνυμα «Ending AIDS starts with access». Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, παρότι η επιστήμη διαθέτει πλέον τα μέσα για πρόληψη και θεραπεία, οι ανισότητες στην πρόσβαση κοστίζουν ζωές.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2025 καταγράφηκαν 1,2 εκατομμύρια νέες μολύνσεις και 570.000 θάνατοι, ενώ σχεδόν 9 εκατομμύρια ασθενείς δεν είχαν πρόσβαση σε θεραπεία.

Από την πλευρά του, ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση του HIV παραμένει διαχρονική προτεραιότητα, εστιάζοντας στην ενημέρωση, την έγκαιρη εξέταση και τη διασύνδεση με τη φροντίδα χωρίς στίγμα και διακρίσεις.

Διαβάστε επίσης:

Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου: Συμπληρωματική προκήρυξη για 30 θέσεις γιατρών σε μικρά νησιά – Επιπλέον 1.500 ευρώ τον μήνα για κάθε γιατρό

SOS από την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη: Κλειστά σπίτια και «άδεια» θρανία στα σχολεία – Οι επικίνδυνες διαστάσεις του δημογραφικού προβλήματος

Καρκίνος των ωοθηκών: Μείωση κινδύνου έως και 80% με την προληπτική αφαίρεση σαλπίγγων