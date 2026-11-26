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Μια σημαντική ασπίδα προστασίας απέναντι στον καρκίνο των ωοθηκών, μια νόσο που παραμένει δύσκολη στην έγκαιρη διάγνωση, αναδεικνύουν τα νεότερα διεθνή επιστημονικά δεδομένα. Η λύση φαίνεται να κρύβεται στην «προληπτική σαλπιγγεκτομή», δηλαδή την αφαίρεση των σαλπίγγων κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων που γίνονται για άλλους ιατρικούς λόγους.

Όπως επισημαίνουν οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» (ΕΚΠΑ), Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας και τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ), επικαλούμενοι δημοσίευμα του έγκριτου ASCO Daily News (12 Νοεμβρίου 2026), η στρατηγική αυτή μπορεί να περιορίσει δραστικά τη συχνότητα εμφάνισης της νόσου.

Νέα ανακάλυψη: Η νόσος ξεκινά από τις σάλπιγγες

Για χρόνια, η έλλειψη αποτελεσματικού πληθυσμιακού ελέγχου (screening) οδηγούσε στη διάγνωση του καρκίνου των ωοθηκών σε προχωρημένο στάδιο. Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα άλλαξε ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την προέλευση της νόσου.

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, ο συχνότερος και πιο επιθετικός τύπος ( το υψηλού βαθμού κακοήθειας ορώδες καρκίνωμα) δεν ξεκινά από τις ίδιες τις ωοθήκες, αλλά αναπτύσσεται αρχικά στις σάλπιγγες μέσω προκαρκινικών αλλοιώσεων (STIC).

Πώς εφαρμόζεται και ποια τα οφέλη για τη γυναίκα

Η ανακάλυψη αυτή οδήγησε στην πρακτική της αμφοτερόπλευρης αφαίρεσης των σαλπίγγων στην ενός ήδη προγραμματισμένου χειρουργείου, γλιτώνοντας τη γυναίκα από μια δεύτερη επέμβαση.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου περιλαμβάνουν:

Διατήρηση των ωοθηκών: Οι ωοθήκες παραμένουν στη θέση τους, διασφαλίζοντας ότι δεν διαταράσσεται η ορμονική ισορροπία της γυναίκας.

Οι ωοθήκες παραμένουν στη θέση τους, διασφαλίζοντας ότι δεν διαταράσσεται η ορμονική ισορροπία της γυναίκας. Απώλεια φυσικής σύλληψης: Επειδή αφαιρούνται και οι δύο σάλπιγγες, η γυναίκα χάνει τη δυνατότητα φυσικής τεκνοποίησης, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αναλυτική ενημέρωση και συναίνεσή της πριν από το χειρουργείο.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα και επέκταση σε νέα χειρουργεία

Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται ήδη σε γυναικολογικές επεμβάσεις με εντυπωσιακά αποτελέσματα: πληθυσμιακά δεδομένα από τον Καναδά δείχνουν μείωση του κινδύνου εμφάνισης του επιθετικού καρκίνου που αγγίζει το 80%.

Πλέον, το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η επέκταση της μεθόδου και σε μη γυναικολογικά χειρουργεία ρουτίνας, όπως:

Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή (αφαίρεση χολής).

Η σκωληκοειδεκτομή.

Η αποκατάσταση κοιλιοκήλης.

Σε πρόσφατη πολυκεντρική μελέτη, το 62% των γυναικών που επρόκειτο να υποβληθούν σε αφαίρεση χολής αποδέχθηκαν την ταυτόχρονη αφαίρεση σαλπίγγων. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο 93% των περιπτώσεων, προσθέτοντας μόλις 13 λεπτά στον χειρουργικό χρόνο και χωρίς καμία επιπλοκή.

Μια χαμένη ευκαιρία που ζητά συνεργασία ειδικοτήτων

Παρά τα οφέλη —τόσο για την υγεία των γυναικών όσο και για τη μείωση του κόστους στα συστήματα υγείας— η μέθοδος παραμένει ανεκμετάλλευτη. Χαρακτηριστικό είναι ότι 1 στις 4 γυναίκες που διαγνώστηκαν με καρκίνο των ωοθηκών, είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε κάποια επέμβαση στην κοιλιά όπου θα μπορούσε να είχε γίνει η προληπτική αφαίρεση.

Για να κερδηθεί αυτό το στοίχημα πρόληψης, απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ γυναικολόγων και γενικών χειρουργών, σωστή ενημέρωση των ασθενών και άρση των διοικητικών εμποδίων. Η προληπτική σαλπιγγεκτομή δεν μηδενίζει τον κίνδυνο, αλλά προσφέρει για πρώτη φορά ένα ρεαλιστικό όπλο απέναντι σε έναν «ύπουλο» καρκίνο.

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