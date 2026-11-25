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Τις διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού συστήματος υγείας φέρνει ξανά στο προσκήνιο η νέα έκθεση «Health at a Glance: Europe 2026» του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρά τα θετικά βήματα στην ψηφιοποίηση, η εικόνα για τη χώρα παραμένει ανησυχητική, με τους πολίτες να εξακολουθούν να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για εξετάσεις και φάρμακα.

Αναλυτικά, πάνω από το 30% των συνολικών δαπανών υγείας στην Ελλάδα καλύπτεται απευθείας από τα νοικοκυριά -ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (16%).

Το γεγονός αυτό βάζει τη χώρα στην κορυφή της εξάρτησης από ιδιωτικές πληρωμές, μαζί με τη Βουλγαρία και τη Λετονία. Μάλιστα αυτή η οικονομική αδυναμία οδηγεί σε αποκλεισμό από τη φροντίδα. Συγκεκριμένα:

-Το 2025, ένας στους πέντε Έλληνες (20%) δήλωσε ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες (έναντι 3,6% στην ΕΕ). Το ποσοστό αυτό εκτινάσσεται στο 30% για όσους βρίσκονται στα όρια της φτώχειας.

-Ιδιαίτερα οξύ είναι το πρόβλημα και στην οδοντιατρική περίθαλψη, όπου οι ακάλυπτες ανάγκες ξεπερνούν το 15%.

Νοσοκομειοκεντρικό σύστημα με χαμηλή δημόσια κάλυψη

Σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου οι ιδιωτικές δαπάνες αφορούν κυρίως φάρμακα, στην Ελλάδα το 31% των άμεσων πληρωμών κατευθύνεται στη νοσηλεία (έναντι 7% στην ΕΕ).

Παράλληλα, η δημόσια κάλυψη για τη συνολική νοσοκομειακή περίθαλψη περιορίζεται στο 66%, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος αγγίζει το 92%.

Δυστυχώς το σύστημα εξακολουθεί να είναι νοσοκομειοκεντρικό , απορροφώντας πάνω από το 40% των συνολικών δαπανών (έναντι 29% στην ΕΕ). Την ίδια ώρα η πρωτοβάθμια εξωνοσοκομειακή φροντίδα λαμβάνει μόλις το ένα πέμπτο των πόρων και η μακροχρόνια φροντίδα κάτω από 5%.

Πρωτιά στους γιατρούς, ουραγοί στους νοσηλευτές

Έντονες στρεβλώσεις καταγράφονται και στο ανθρώπινο δυναμικό. Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην ΕΕ στην αναλογία γιατρών με 6,3 ανά 1.000 κατοίκους (έναντι 4,3 στην ΕΕ). Στον αντίποδα, η χώρα βρίσκεται στην τελευταία θέση -μαζί με τη Λετονία- στους νοσηλευτές, με μόλις 4,1 ανά 1.000 κατοίκους, λιγότερο από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου (8,6).

Πρωταθλητές στα αντιβιοτικά, άλμα στην ψηφιακή υγεία

Καμπανάκι κινδύνου χτυπά ο ΟΟΣΑ και για τη μικροβιακή αντοχή, καθώς η Ελλάδα διατηρεί την υψηλότερη κατανάλωση αντιβιοτικών στην ΕΕ. Παρά τη μείωση κατά 10% την περίοδο 2019-2025, ο εθνικός στόχος για μείωση 27% έως το 2030… μοιάζει με όνειρο θερινής νυκτός. Παράλληλα ανησυχία προκαλεί η χαμηλή χρήση αντιβιοτικών πρώτης γραμμής (κάτω από 45%, έναντι στόχου 65%).

Στον αντίποδα, η Ελλάδα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στην ΕΕ ως προς τη βελτίωση της ψηφιακής υγείας το 2025, σημειώνοντας άλμα 21 ποσοστιαίων μονάδων μέσω του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και του MyHealth.

Ωστόσο, οι συντάκτες της έκθεσης προειδοποιούν πως η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί: απαιτείται στήριξη των ηλικιωμένων και διατήρηση παραδοσιακών καναλιών εξυπηρέτησης, ώστε ο ψηφιακός μετασχηματισμός να μη δημιουργήσει νέες ανισότητες.

Η έκθεση

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