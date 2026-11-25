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Τεράστιες είναι οι μισθολογικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης τόσο ως προς τις ονομαστικές αποδοχές όσο και ως προς την πραγματική αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Την ώρα που στο Λουξεμβούργο ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης ξεπερνά τα 85.600 ευρώ, στην Ελλάδα περιορίζεται σε μόλις 18.772 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο δυσμενής όταν συνυπολογίζεται το κόστος ζωής σε κάθε χώρα. Παρά το γεγονός ότι οι διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών περιορίζονται όταν οι μισθοί προσαρμόζονται στην αγοραστική δύναμη, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μόλις 21.486 μονάδες PPS. Αντίθετα, το Λουξεμβούργο διατηρεί την πρωτιά με 65.106 μονάδες.

Τα στοιχεία, που δημοσίευσε η Eurostat στις 6 Νοεμβρίου 2026 και παρουσιάζει το Euronews Business, αποτυπώνουν τις μεγάλες ανισότητες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δυσκολία των Ελλήνων εργαζομένων να διατηρήσουν την αγοραστική τους δύναμη.

Ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στην ΕΕ διαμορφώθηκε το 2025 στα 41.464 ευρώ, ωστόσο οι αποκλίσεις από χώρα σε χώρα παραμένουν εντυπωσιακές.

Λουξεμβούργο και Δανία στην κορυφή των μισθών

Στην πρώτη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης βρίσκεται το Λουξεμβούργο, με μέσο ετήσιο μεικτό μισθό 85.609 ευρώ. Ακολουθεί η Δανία με 73.500 ευρώ, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ιρλανδία με 64.387 ευρώ, το Βέλγιο με 61.984 ευρώ και η Αυστρία με 60.727 ευρώ.

Πρόκειται για τις πέντε χώρες της ΕΕ όπου οι μέσες ετήσιες αποδοχές ξεπερνούν τις 60.000 ευρώ.

Η απόσταση από τις χώρες με τους χαμηλότερους μισθούς είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς οι αποδοχές στο Λουξεμβούργο είναι περισσότερο από πενταπλάσιες σε σχέση με εκείνες της Βουλγαρίας, όπου ο μέσος ετήσιος μισθός περιορίζεται στα 16.201 ευρώ.

Η θέση της Ελλάδας και οι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης

Η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης, με μέσο ετήσιο μεικτό μισθό 18.772 ευρώ. Χαμηλότερα βρίσκεται μόνο η Βουλγαρία, ενώ ακολουθούν η Ουγγαρία με 20.138 ευρώ, η Ρουμανία με 20.818 ευρώ, η Σλοβακία με 21.661 ευρώ και η Λετονία με 22.688 ευρώ.

Στις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία καταγράφει τον υψηλότερο μέσο μισθό, με 56.360 ευρώ, ενώ η Γαλλία ακολουθεί με 44.734 ευρώ, ελαφρώς πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στην Ισπανία οι ετήσιες αποδοχές διαμορφώνονται σε 35.125 ευρώ και στην Ιταλία σε 34.213 ευρώ.

Πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ βρίσκονται επίσης η Φινλανδία με 50.960 ευρώ και η Σουηδία με 49.622 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία αφορούν μεικτούς μισθούς πλήρους απασχόλησης, καθώς οι αποδοχές των εργαζομένων με μερική απασχόληση αναπροσαρμόζονται στα αντίστοιχα επίπεδα πλήρους ωραρίου, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ των χωρών.

Η αγοραστική δύναμη αλλάζει τα δεδομένα – Στην τελευταία θέση η Ελλάδα

Η σύγκριση των μισθών σε ευρώ δεν αρκεί για να αποτυπώσει το πραγματικό επίπεδο διαβίωσης, καθώς το κόστος των αγαθών και των υπηρεσιών διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.

Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται η Μονάδα Αγοραστικής Δύναμης (PPS), η οποία προσαρμόζει τα εισοδήματα στις διαφορές του επιπέδου των τιμών.

Με αυτή τη μέθοδο, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών περιορίζεται. Ενώ σε ονομαστικούς όρους ο υψηλότερος μισθός είναι πάνω από πενταπλάσιος του χαμηλότερου, με βάση την αγοραστική δύναμη η διαφορά περιορίζεται περίπου στο τριπλάσιο.

Ωστόσο, η Ελλάδα δεν καταφέρνει να βελτιώσει τη θέση της. Αντίθετα, υποχωρεί στην τελευταία θέση της κατάταξης, με 21.486 μονάδες PPS.

Το Λουξεμβούργο παραμένει πρώτο με 65.106 μονάδες, ενώ η Βουλγαρία ανεβαίνει δύο θέσεις και καταλαμβάνει την 24η θέση.

Η συγκεκριμένη σύγκριση αναδεικνύει ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα για την ελληνική οικονομία: οι χαμηλές ονομαστικές αποδοχές συνδυάζονται με περιορισμένη αγοραστική δύναμη, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των εργαζομένων.

Οι ανακατατάξεις στην ευρωπαϊκή κατάταξη

Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται όταν οι μισθοί προσαρμόζονται στο κόστος ζωής.

Η Αυστρία ανεβαίνει από την πέμπτη στη δεύτερη θέση, ενώ η Δανία υποχωρεί από τη δεύτερη στην τέταρτη και η Ιρλανδία από την τρίτη στην έκτη.

Η Πολωνία και η Λιθουανία κερδίζουν από τρεις θέσεις, ενώ η Ρουμανία καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο, ανεβαίνοντας από την 23η στην 18η θέση.

Αντίθετα, η Εσθονία εμφανίζει τη μεγαλύτερη υποχώρηση, χάνοντας πέντε θέσεις και πέφτοντας από τη 16η στην 21η.

Παράλληλα, η Σλοβενία περνά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Σουηδία και η Γαλλία βρίσκονται πλέον κάτω από αυτόν.

Τι προκαλεί τις μεγάλες μισθολογικές διαφορές στην Ευρώπη

Οι ειδικοί που μίλησαν στο Euronews Business αποδίδουν τις αποκλίσεις κυρίως στις διαφορές οικονομικής ανάπτυξης και παραγωγικότητας.

Ο Jaan Masso, αναπληρωτής καθηγητής Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας στο Πανεπιστήμιο του Τάρτου, εξηγεί ότι οι μισθολογικές διαφορές συνδέονται με το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης κάθε χώρας, την παραγωγικότητα των εργαζομένων και την αξία της παραγωγής.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Štěpán Jurajda, καθηγητής στο CERGE-EI της Πράγας, επισημαίνει τη σημασία του ανθρώπινου και φυσικού κεφαλαίου, της εκπαίδευσης, της λειτουργίας των θεσμών, της αποτελεσματικής ρύθμισης της αγοράς και των επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν επίσης οι κατώτατοι μισθοί και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς επηρεάζουν το επίπεδο των αποδοχών και τις εισοδηματικές ανισότητες.

Όπως σημειώνει ο Masso, στις σκανδιναβικές χώρες οι μισθοί είναι συνήθως πιο ισοκατανεμημένοι.

Γιατί στις πλουσιότερες χώρες είναι υψηλότερο το κόστος ζωής

Οι υψηλότεροι μισθοί στις ανεπτυγμένες οικονομίες συνοδεύονται συνήθως από ακριβότερα αγαθά και υπηρεσίες.

Ο Jurajda εξηγεί ότι όσο αυξάνεται ο πλούτος μιας χώρας, τόσο τείνει να ανεβαίνει και το επίπεδο των τιμών.

Από την πλευρά του, ο Masso χρησιμοποιεί ως παράδειγμα τον τομέα των υπηρεσιών, όπου η παραγωγικότητα δεν μπορεί πάντοτε να αυξηθεί σημαντικά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κούρεμα, καθώς ο χρόνος που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας παραμένει περίπου ο ίδιος. Έτσι, στις χώρες με υψηλότερους μισθούς, το αυξημένο εργατικό κόστος οδηγεί συχνά σε υψηλότερες τιμές.

Ο Masso υπογραμμίζει ότι για τους εργαζομένους μεγαλύτερη σημασία έχει ο μισθός σε συνδυασμό με την αγοραστική του αξία και όχι απλώς το ονομαστικό ποσό που εμφανίζεται στη μισθοδοσία τους.

Περιορίζεται η απόσταση Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης

Ο Malte Lübker, ειδικός σε θέματα μισθών στο Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών (WSI) του Ιδρύματος Hans Böckler, επισημαίνει ότι το χάσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης έχει περιοριστεί σημαντικά με την πάροδο των ετών.

Όπως αναφέρει, στο παρελθόν οι εργοδότες στις χώρες με υψηλότερους μισθούς επικαλούνταν συχνά τις χαμηλότερες αποδοχές στην Ανατολική Ευρώπη, προκειμένου να δικαιολογήσουν περιορισμένες μισθολογικές αυξήσεις.

Η σύγκλιση των αποδοχών επηρεάζει και τις μετακινήσεις εργαζομένων μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν συνυπολογίζεται η αγοραστική δύναμη, η εργασία στη Γερμανία δεν αποτελεί πλέον τόσο ελκυστική οικονομική επιλογή για έναν Πολωνό εργαζόμενο όσο στο παρελθόν.

Οι περιορισμοί των μέσων μισθών

Οι ειδικοί επισημαίνουν, πάντως, ότι οι μέσοι μισθοί πλήρους απασχόλησης δεν αποτυπώνουν όλες τις πτυχές της πραγματικής κατάστασης στην αγορά εργασίας.

Ο Lübker τονίζει ότι η μετατροπή των αποδοχών σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης είναι μια χρήσιμη στατιστική πρακτική, ωστόσο δεν λαμβάνει υπόψη ότι η πλήρης απασχόληση δεν είναι πάντοτε διαθέσιμη ή εφικτή για όλους.

Για αρκετούς εργαζομένους, κυρίως γυναίκες, η μερική απασχόληση αποτελεί αναγκαστική επιλογή, προκειμένου να μπορούν να συνδυάσουν την εργασία με τις οικογενειακές υποχρεώσεις.

Επιπλέον, το ποσοστό της μερικής απασχόλησης διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Σε αρκετά κράτη της Ανατολικής Ευρώπης κυριαρχεί η πλήρης απασχόληση, ενώ στην Ολλανδία η εργασία με μειωμένο ωράριο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη.

Τέλος, οι μέσοι όροι δεν αποκαλύπτουν πάντοτε τις εισοδηματικές ανισότητες στο εσωτερικό κάθε χώρας. Όπως επισημαίνει ο Masso, στην περίπτωση του Λουξεμβούργου οι υψηλές μέσες αποδοχές ενδέχεται να επηρεάζονται από έναν μικρότερο αριθμό ιδιαίτερα υψηλά αμειβόμενων εργαζομένων, κυρίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

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