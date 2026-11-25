Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Το απόγευμα της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου αναμένεται να πιστωθεί το επίδομα των 400 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς σχεδόν 250.000 δικαιούχων, οι οποίοι δεν έλαβαν την οικονομική ενίσχυση κατά την πρώτη καταβολή της προηγούμενης εβδομάδας.
Ο νέος κύκλος πληρωμών αφορά κυρίως ανασφάλιστους υπερήλικες, άτομα με αναπηρία και ανάδοχους γονείς ατόμων με αναπηρία, που είναι δικαιούχοι συγκεκριμένων επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.
Ως επίσημη ημερομηνία πληρωμής έχει οριστεί η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ωστόσο τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής.
Η νέα καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες:
Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των 400 ευρώ είναι οι ενδιαφερόμενοι να είναι δικαιούχοι των αντίστοιχων παροχών του ΟΠΕΚΑ.
Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση ή να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, καθώς η πίστωση του ποσού θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.
Με τη νέα πληρωμή αναμένεται να λάβουν την οικονομική ενίσχυση περίπου 250.000 πολίτες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη καταβολή.
Διαβάστε επίσης
Ταμείο Ανάκαμψης: Οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν για επιβράδυνση, αλλά η κυβέρνηση επιμένει στο αισιόδοξο σενάριο
Από τα 20 λεπτά στο χωράφι στα 4,20 ευρώ στο ράφι: Η ψαλίδα που «καίει» τους αγρότες, η ρελάνς των τριών πληρωμών και τα μπλόκα των Χριστουγέννων
ΔΥΠΑ: Ποιοι άνεργοι δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων – Πώς υπολογίζεται, θα δοθεί (video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.