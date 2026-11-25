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Με τις πωλήσεις να διατηρούν ανοδική πορεία, αλλά την κερδοφορία να δέχεται πιέσεις από την αύξηση του λειτουργικού κόστους και τις δαπάνες αναδιοργάνωσης, ολοκλήρωσε ο όμιλος Fourlis το εννεάμηνο του 2026. Η διοίκηση χαρακτηρίζει το τρέχον έτος ως περίοδο μετάβασης, έχοντας πλέον ολοκληρώσει σημαντικές κινήσεις αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου, οι οποίες αναμένεται να αποφέρουν επαναλαμβανόμενα ετήσια οφέλη άνω των 9 εκατ. ευρώ από το 2027.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 460,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Στην ενίσχυση των εσόδων συνέβαλαν τόσο η βελτίωση της εμπορικής επίδοσης των υφιστάμενων καταστημάτων και η διεύρυνση των μεριδίων αγοράς όσο και η επέκταση του δικτύου λιανικής. Βασικός μοχλός ανάπτυξης παραμένει ο κλάδος των αθλητικών ειδών, στον οποίο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 13,2%, ενώ θετική ήταν και η επίδοση στον τομέα του οικιακού εξοπλισμού και των επίπλων, με αύξηση εσόδων κατά 3,4%.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 212,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5% σε ετήσια βάση, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται στο 46,2%. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη διαφοροποίηση του μείγματος των πωλήσεων, τη διαχείριση των αποθεμάτων και τις προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του εννεαμήνου. Ωστόσο, η αύξηση του κύκλου εργασιών δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, καθώς το EBITDA υποχώρησε στα 48 εκατ. ευρώ από 53,7 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) περιορίστηκαν στα 4,1 εκατ. ευρώ, έναντι 15,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η υποχώρηση της κερδοφορίας οφείλεται στις πληθωριστικές πιέσεις στο λειτουργικό κόστος, στις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην αγορά της Ρουμανίας, αλλά και στις δαπάνες που συνδέονται με την έναρξη και την ανάπτυξη νέων επενδύσεων. Επιπλέον, τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από έκτακτα κόστη αναδιοργάνωσης και εξορθολογισμού του δικτύου. Αντίθετα, σημαντικά ενισχυμένη ήταν η συνεισφορά των συγγενών εταιρειών, η οποία ανήλθε σε 17,6 εκατ. ευρώ από 11,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, με την Trade Estates να εισφέρει 13,3 εκατ. ευρώ και την SSRM 4,3 εκατ. ευρώ.

Το επιχειρηματικό σχέδιο έως το 2029

Παρά τις πιέσεις στα περιθώρια κέρδους, ο όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να ανέρχονται σε 18 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο. Από το ποσό αυτό, 7,2 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στην επέκταση του δικτύου καταστημάτων, 4,1 εκατ. ευρώ σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και 2,9 εκατ. ευρώ στο Κέντρο Διανομής της InterIKEA. Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της πώλησης του Sofia South Ring Mall και της συναλλαγής για τη Holland & Barrett, ο όμιλος περιορίζει την πολυπλοκότητα του χαρτοφυλακίου του, επικεντρώνοντας πλέον τους διαθέσιμους πόρους στις βασικές δραστηριότητες λιανικής.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Fourlis, Γιάννης Βασιλάκος, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη συγκράτησης των δαπανών, συγκέντρωσης επιμέρους λειτουργιών και σταδιακής εφαρμογής ενός ενιαίου συστήματος υποστηρικτικών υπηρεσιών. Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι οι παρεμβάσεις αυτές, σε συνδυασμό με την ωρίμανση των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, θα επιτρέψουν στον όμιλο να βελτιώσει την παραγωγικότητά του, να ενισχύσει τις ταμειακές ροές και να επιτύχει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από εκείνους των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τη διοίκηση είναι η επίτευξη των στόχων που παρουσιάστηκαν στο πρόσφατο Investor Day. Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός προβλέπει πωλήσεις μεταξύ 785 και 800 εκατ. ευρώ έως το 2029 και υπερδιπλασιασμό των λειτουργικών κερδών, με έμφαση στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των επενδυμένων κεφαλαίων και στη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας του ομίλου.

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