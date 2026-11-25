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Μπορεί σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, να παρουσιάζει το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, ωστόσο το ενδιαφέρον βρίσκεται αλλού.

Για την ακρίβεια, βρίσκεται στις εκπεφρασμένες προθέσεις του Ν. Δένδια να ενισχύσει το θεσμό της εφεδρείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, θέτοντας ως στόχο η χώρα να διαθέτει περίπου 150.000 εφέδρους στρατιώτες, οι οποίοι θα βρίσκονται σε «σταθερή και διαρκή σχέση» με το ενεργό στράτευμα.

Μιλώντας στη της 2η ημερίδα για την «Αναδιοργάνωση του Θεσμού της Εφεδρείας», που πραγματοποιήθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), ο υπουργός Άμυνας έθεσε υψηλούς στόχους, λέγοντας ότι υπάρχει ανάγκη «να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα πανευρωπαϊκό, για να μην πω παγκόσμιο, υπόδειγμα εφεδρείας».

«Ο σκοπός τον οποίο υπηρετεί η παρουσία μου είναι να σας παρακαλέσω θερμά, όχι μόνο για τη συμμετοχή των παρόντων στο θεσμό της Εφεδρείας, αυτό είναι δεδομένο, αλλά για την κινητοποίηση όλων των Εφέδρων ώστε να συμμετάσχουν στον απαραίτητο νέο Θεσμό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Προσέθεσε, δε, ότι είναι απολύτως απαραίτητη η ορθή λειτουργία του θεσμού της εφεδρείας, υπενθυμίζοντας ότι μέχρι και το 2024 οι προσκλήσεις των εφέδρων για συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις επιδίδονταν ακόμη και από αστυνομικούς και αναφέροντας ότι καθιερώθηκε πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσκλησης των εφέδρων.

Ο Ν. Δένδιας έκανε ειδική αναφορά στα «δύο ανακαινισμένα Κέντρα στον Αυλώνα και στο Λιτόχωρο, το Κέντρο το οποίο σχεδιάζεται και θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, ελπίζω, το πρώτο εξάμηνο του 2027 στην Κρήτη, ώστε να έχουμε τρία Κέντρα Εφεδρείας, το πρόγραμμα εκπαίδευσης, την ειδική εκπαίδευση επιτελών στη Σχολή Πολέμου», γνωστοποιώντας πως «θα υπάρξει δεύτερη και τρίτη φάση με περισσότερες εκπαιδεύσεις».

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, ο Ν. 5265/2026 προβλέπει ότι το όριο ηλικίας παραμονής στην εφεδρεία στην Ελλάδα είναι:

Έφεδροι οπλίτες : Υποχρέωση εφεδρείας έως τη συμπλήρωση του 60ού έτους.

: Υποχρέωση εφεδρείας έως τη συμπλήρωση του 60ού έτους. Μόνιμοι υπαξιωματικοί : Παραμονή στην εφεδρεία έως τη συμπλήρωση του 65ου έτους.

: Παραμονή στην εφεδρεία έως τη συμπλήρωση του 65ου έτους. Αξιωματικοί : Παραμονή στην εφεδρεία έως τη συμπλήρωση του 68ου έτους.

: Παραμονή στην εφεδρεία έως τη συμπλήρωση του 68ου έτους. Εξαίρεση παλαιότερων διαγραφών: Όσοι είχαν ήδη διαγραφεί από τα μητρώα λόγω ορίου ηλικίας υπό το προηγούμενο καθεστώς (έως τις 10 Ιανουαρίου 2026) δεν επανεγγράφονται.

Υπενθυμίζεται ότι ο έφεδρος, μετά την απόλυσή του από το Στράτευμα, εντάσσεται στην Εφεδρεία και λαμβάνει το Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ), το οποίο έχει χρώμα :

ΠΡΑΣΙΝΟ , για την τοποθέτησή του αρχικά σε μια Μονάδα, με τα καθήκοντα και την ειδικότητα που κατείχε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας.

, για την τοποθέτησή του αρχικά σε μια Μονάδα, με τα καθήκοντα και την ειδικότητα που κατείχε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας. ΛΕΥΚΟ, με το οποίο τίθεται σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτησή του σε κάποια Μονάδα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Το ερώτημα που προκύπτει από τα όσα λέει ο υπουργός είναι αν η ενίσχυση του θεσμού της εφεδρείας αφορά σε πρακτικά ζητήματα (επανεκπαίδευση, κ.λπ.) ή αν περιλαμβάνει και επέκταση του χρόνου της για τους οπλίτες, πέραν του ορίου των 60 ετών που ισχύει σήμερα.

Όσον αφορά στο νομοσχέδιο που παρουσιάζεται στο Υπουργικό, στόχοι του είναι:

Η ίδρυση Γραφείου Αμυντικής Καινοτομίας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και

Η θεσμοθέτηση, σε νομοθετικό επίπεδο, ποσοστού μεγαλύτερου του 25% ως ποσοστό εγχώριας συμμετοχής στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας.

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