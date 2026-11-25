Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια βρύση που στάζει στην αυλή μπορεί να γίνει η πρώτη καταγραφή μιας μαθητικής ομάδας. Από εκεί, τα παιδιά αρχίζουν να εξετάζουν πού χρησιμοποιείται το νερό στη διάρκεια της σχολικής ημέρας, σε ποια σημεία χάνεται και τι μπορεί να αλλάξει. Στη «Μεγάλη Μπλε Αποστολή», η εξοικονόμηση νερού γίνεται αντικείμενο έρευνας στον χώρο που οι μαθητές γνωρίζουν καλύτερα.

Ο πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός «Μεγάλη Μπλε Αποστολή – Τα παιδιά σώζουν το νερό» είναι πρωτοβουλία της ΕΥΔΑΠ και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Απευθύνεται σε σχολεία από όλη την Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην εκπαιδευτική δράση που η ΕΥΔΑΠ αναπτύσσει εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Στον διαγωνισμό, η βιωματική μάθηση αποκτά συγκεκριμένο στόχο. Κάθε ομάδα εξετάζει τις ανάγκες του δικού της σχολείου και συζητά με τους ανθρώπους που μπορούν να συμβάλουν στην εφαρμογή μιας λύσης. Έτσι, οι μαθητές αποκτούν άμεση εμπειρία συμμετοχής σε αποφάσεις που αφορούν τον κοινό τους χώρο.

Από το «Μυστήριο στο Κάλιο» στον υδροέλεγχο του σχολείου

Η αποστολή ξεκινά με το «Μυστήριο στο Κάλιο» και εξελίσσεται μέσα από οκτώ διδακτικές ενότητες. Τα παιδιά αναλαμβάνουν τον ρόλο ερευνητών, διατυπώνουν υποθέσεις και καταγράφουν τα ευρήματά τους στο Ταμπλό Αποστολής. Γνωρίζουν τον κύκλο του νερού και τη διαδρομή του μέχρι τη βρύση και διερευνούν πώς η κλιματική αλλαγή και η ανθρώπινη δραστηριότητα συνδέονται με τη λειψυδρία.

Στη συνέχεια, οι ομάδες χαρτογραφούν τις χρήσεις του νερού στο σχολείο, κάνουν έναν απλό υδροέλεγχο και οργανώνουν ένα σχέδιο δράσης. Συγκρίνουν τις προτάσεις τους με βάση τα ευρήματά τους και συζητούν ποιες μπορούν να εφαρμοστούν στο σχολείο. Μια κατασκευή, μια αφίσα ή μια καλλιτεχνική δημιουργία δίνει μορφή στην ιδέα της ομάδας και βοηθά τους μαθητές να την παρουσιάσουν.

Οι οκτώ ενότητες συνδέονται με τα μαθήματα του Δημοτικού. Με τον Οδηγό του Εκπαιδευτικού και το ψηφιακό υλικό, οι εκπαιδευτικοί βοηθούν τα παιδιά να τεκμηριώσουν τις ιδέες τους, να ακούσουν διαφορετικές απόψεις και να καταλήξουν σε κοινές λύσεις. Οι ομάδες μπορούν να παρουσιάσουν τα έργα τους στις υπόλοιπες τάξεις και στην τοπική κοινωνία, εξηγώντας τι παρατήρησαν και πώς κατέληξαν στην πρότασή τους.

Έξι βραβεία συνολικής αξίας 13.000 ευρώ

Τα σχολεία των ομάδων που θα καταλάβουν τις τρεις πρώτες θέσεις στη γενική κατάταξη θα λάβουν τεχνολογικό εξοπλισμό αξίας 5.000 ευρώ για την πρώτη θέση, 3.000 ευρώ για τη δεύτερη και 2.000 ευρώ για την τρίτη. Ο εξοπλισμός θα παραμείνει στα σχολεία για να τον αξιοποιήσουν μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Θα απονεμηθούν επίσης τρία ειδικά βραβεία, με τεχνολογικό εξοπλισμό αξίας 1.000 ευρώ το καθένα, για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, την επικοινωνία και την ευαισθητοποίηση, καθώς και την εφαρμοσιμότητα των προτάσεων. Η τελετή ανακοίνωσης των βραβείων προβλέπεται για τον Ιούνιο του 2027. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστική βεβαίωση.

Πώς δηλώνουν συμμετοχή τα σχολεία

Ο διευθυντής ή η διευθύντρια κάθε σχολείου συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα του διαγωνισμού έως την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2026 στις 15:00. Κάθε σχολική μονάδα υποβάλλει μία αίτηση, ακόμη και αν συμμετέχουν περισσότερες τάξεις. Στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα οι όροι συμμετοχής, ο Οδηγός του Εκπαιδευτικού και το ψηφιακό υλικό.

Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής

https://mpleapostoli.eydap.gr/

Η υποβολή του τελικού υλικού ανοίγει στις 12 Δεκεμβρίου 2026 στις 10:00 και ολοκληρώνεται στις 21 Μαρτίου 2027 στις 15:00. Ο ενιαίος φάκελος κάθε σχολείου περιλαμβάνει το ολοκληρωμένο Ταμπλό Αποστολής, τα έργα των μαθητών με τις παρουσιάσεις τους και το Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικού για κάθε τάξη που συμμετείχε.

Για διευκρινίσεις, τα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν στο [email protected].

Με τη «Μεγάλη Μπλε Αποστολή», η μακρόχρονη εκπαιδευτική δράση της ΕΥΔΑΠ αποκτά πανελλαδική διάσταση μέσα από τη συνεργασία με την Πολιτεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ίδιοι οι μαθητές, που συνεργάζονται για να βρουν λύσεις εξοικονόμησης νερού στο σχολείο τους. Η δουλειά τους δίνει πρακτικό περιεχόμενο στην επένδυση στη συνεργασία, στη γνώση και στη νέα γενιά. Μοιράζοντας τα ευρήματα και τις προτάσεις τους με τις οικογένειές τους και την τοπική κοινωνία, τα παιδιά μπορούν να κάνουν μια έρευνα που ξεκίνησε στην τάξη αφορμή για αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες μιας ολόκληρης κοινότητας.

Γιατί το μέλλον του νερού δεν αφορά μόνο τις επόμενες γενιές. Χτίζεται μαζί τους, από σήμερα.

Διαβάστε επίσης:

«Περαστικός βρήκε το παιδί να κλαίει δίπλα στο σχολικό» – Τι λέει ο πατέρας του νηπιού που το ξέχασαν στο σχολικό λεωφορείο

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει για διανομείς, γονείς και νέους έως 26 ετών – 12 ερωτήσεις και απαντήσεις

Δούκας κατά Μπακογιάννη για την Πλάκα: «Ή είναι άσχετος ή είναι επικίνδυνος – Έχει ψηφίσει τις αποφάσεις»