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Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιστροφής ενοικίου στους δικαιούχους, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο ενίσχυσης των νοικοκυριών.

Για την κύρια κατοικία, το ποσό της επιστροφής μπορεί να φτάσει έως και τα 800 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Στις περιπτώσεις νοικοκυριών που καταβάλλουν ενοίκιο τόσο για την κύρια όσο και για τη φοιτητική κατοικία, η συνολική επιστροφή μπορεί να ανέλθει έως τα 1.600 ευρώ, δηλαδή 800 ευρώ για κάθε κατοικία, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Για τον προσδιορισμό του ποσού θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των μισθώσεων που έχουν δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Πώς υπολογίζεται το ποσό της επιστροφής

Η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης που έχει καταβάλει ο δικαιούχος για την ενοικίαση κατοικίας κατά το έτος αναφοράς.

Ειδικότερα, για την κύρια κατοικία, το ανώτατο ποσό επιστροφής διαμορφώνεται στα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το τελικό ποσό που θα πιστωθεί στους δικαιούχους εξαρτάται από το ύψος του δηλωμένου ενοικίου, καθώς και από τη χρονική διάρκεια της μίσθωσης εντός του έτους.

Ποια είναι τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για την ένταξη στο μέτρο της επιστροφής ενοικίου ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια, τα οποία διευρύνθηκαν με τον νόμο 5313/2026.

Αναλυτικότερα, τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι : Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ.

: Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ. Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης : Το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

: Το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Μονογονεϊκές οικογένειες: Το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ για οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, ενώ αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο μετά το πρώτο.

Παράλληλα, για την επιστροφή ενοικίου που αφορά την κύρια κατοικία προβλέπεται και περιουσιακό κριτήριο. Συγκεκριμένα, η συνολική αξία της οικογενειακής ακίνητης περιουσίας, όπως προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ του έτους καταβολής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τους άγαμους.

Το συγκεκριμένο όριο προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης, καθώς και για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Αντίθετα, για την επιστροφή ενοικίου που αφορά φοιτητική κατοικία δεν προβλέπεται περιουσιακό κριτήριο.

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