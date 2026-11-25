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Με τις τιμές παραγωγού στα πορτοκάλια, το ρύζι και τα μήλα να καταρρέουν κάτω από το κόστος καλλιέργειας, την ώρα που τα φασόλια εκτινάσσονται κατά 202% από το χωράφι στο ράφι και τα τρακτέρ βγαίνουν στον Βόλο, η κυβέρνηση επιχειρεί τακτική ρελάνς με τρεις πληρωμές επιδοτήσεων έως την άνοιξη, αλλά κρατά κλειστό το ταμείο για έκτακτη αναπλήρωση εισοδήματος.

Η εικόνα που περιγράφουν οι παραγωγοί από τον κάμπο της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας μέχρι τους πορτοκαλεώνες της Πελοποννήσου αποτυπώνει με ωμό τρόπο τη βαθιά στρέβλωση της ελληνικής αγοράς τροφίμων. Προϊόντα πρώτης γραμμής φεύγουν από το χωράφι σε εξευτελιστικές τιμές –με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το ρύζι καρολίνα, που αγοράζεται από τον παραγωγό γύρω στα 0,20 €/κιλό για να φτάσει στο ράφι της λιανικής ακόμη και στα 4,20 €/κιλό, ή τα πορτοκάλια που μένουν αμάζευτα– την ώρα που το κόστος παραγωγής στραγγαλίζει τη ρευστότητα των εκμεταλλεύσεων.

Την ίδια στιγμή, τα επίσημα στοιχεία της αγοράς αποκαλύπτουν μια εξωφρενική ψαλίδα τιμών σε βασικά είδη διατροφής:

Φασόλια: Από 4,80–5,50 €/κιλό στην τιμή παραγωγού, εκτινάσσονται έως τα 14,52 €/κιλό στη λιανική – μια αύξηση της τάξης του 202%.

Από 4,80–5,50 €/κιλό στην τιμή παραγωγού, εκτινάσσονται έως τα 14,52 €/κιλό στη λιανική – μια αύξηση της τάξης του 202%. Μήλα: Φεύγουν από το χωράφι στα 0,70 €/κιλό και πωλούνται στο ράφι έως και 3,00 €/κιλό, ξεπερνώντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τον τετραπλασιασμό.

Φεύγουν από το χωράφι στα 0,70 €/κιλό και πωλούνται στο ράφι έως και 3,00 €/κιλό, ξεπερνώντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τον τετραπλασιασμό. Γάλα – λευκό τυρί: Ο κτηνοτρόφος λαμβάνει περίπου 3,00 € για την ποσότητα γάλακτος που απαιτείται για ένα κιλό λευκού τυριού, το οποίο στη συνέχεια φτάνει στον καταναλωτή στα 10,00 €/κιλό ή και παραπάνω.

Ο κτηνοτρόφος λαμβάνει περίπου 3,00 € για την ποσότητα γάλακτος που απαιτείται για ένα κιλό λευκού τυριού, το οποίο στη συνέχεια φτάνει στον καταναλωτή στα 10,00 €/κιλό ή και παραπάνω. Ντοματίνια: Από 5,00–5,50 €/κιλό στην πηγή, σκαρφαλώνουν στα 8,00–9,00 €/κιλό στο σούπερ μάρκετ.

Το κόστος, οι μεσάζοντες και οι ελληνοποιήσεις

Πίσω από αυτή την απόσταση ανάμεσα στο χωράφι και το ράφι κρύβονται διαχρονικές παθογένειες. Από τη μία, η εκτίναξη του κόστους του αγροτικού ρεύματος, των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων και των εργατικών χεριών έχει ανεβάσει κατακόρυφα το κόστος ανά στρέμμα. Από την άλλη, η αλυσίδα των μεσαζόντων, η έλλειψη ισχυρών συνεταιριστικών σχημάτων και μεταποίησης, αλλά και οι ανεξέλεγκτες παράνομες ελληνοποιήσεις χτυπούν ταυτόχρονα τον παραγωγό και τον καταναλωτή.

Χαρακτηριστικές είναι οι καταγγελίες για βαφτίσια εισαγόμενων κρεάτων ως ελληνικών ή για διακίνηση «πατάτας Νάξου» στην αγορά σε περιόδους που δεν υπάρχουν καν διαθέσιμες ποσότητες του προϊόντος. Η πρακτική αυτή συμπιέζει τεχνητά τις τιμές που προσφέρονται στον Έλληνα παραγωγό και παραπλανά το καταναλωτικό κοινό, διατηρώντας τις τιμές λιανικής στα ύψη.

Η κυβερνητική ρελάνς των τριών πληρωμών και το «όχι» για νέα κονδύλια

Μπροστά στον κίνδυνο να στηθούν ξανά χριστουγεννιάτικα μπλόκα στις εθνικές οδούς, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιχειρεί μια κίνηση-ρελάνς με στόχο να ρίξει γρήγορα ρευστότητα στον κάμπο: τρεις πληρωμές μέσα σε λίγους μήνες, συνδυαστικά με το καθεστώς αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει:

Προκαταβολή επιδοτήσεων στις 30 Νοεμβρίου. Εξόφληση της βασικής ενίσχυσης στο τέλος Δεκεμβρίου – με παράθυρο για όσους δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμη αίτηση ΟΣΔΕ να μπουν εμβόλιμα στο pool πληρωμών, καταθέτοντας αίτηση με τα στοιχεία του 2025 έως το τέλος Νοεμβρίου. Επίσπευση της ενίσχυσης του 2027 ήδη από την άνοιξη (και πάντως πριν από τις εκλογές), αξιοποιώντας την έτοιμη πλατφόρμα αιτήσεων και πληρωμών.

Ωστόσο, το μεγάλο αγκάθι παραμένει. Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη πληρωμή των κοινοτικών επιδοτήσεων είναι πάγια υποχρέωση της πολιτείας και ζητούν έκτακτη αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος λόγω των εξευτελιστικών τιμών πώλησης των προϊόντων τους. Σε πρόσφατη συνάντηση με εκπροσώπους του κλάδου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια για στήριξη αντίστοιχη με εκείνη των κτηνοτρόφων. Οι παραγωγοί αντέτειναν ότι η ενίσχυση μπορεί να δοθεί από εθνικούς πόρους εντός του δημοσιονομικού πλαισίου, με τον πρωθυπουργό να ζητά χρόνο για να το εξετάσει – την ώρα που το οικονομικό επιτελείο διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να «τινάξει την μπάνκα στον αέρα».

Τα τρακτέρ βγαίνουν στον δρόμο – Κρίσιμο ραντεβού στις 6 Δεκεμβρίου στη Νίκαια

Με τη ρευστότητα στον κάμπο να έχει στερέψει, οι αγρότες δεν περιμένουν παθητικά τις πληρωμές και κλιμακώνουν άμεσα την πίεση:

24 Νοεμβρίου: Μηχανοκίνητη πορεία και συμβολικός αποκλεισμός στο λιμάνι του Βόλου από αγρότες, μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους και αλιείς της Μαγνησίας.

Μηχανοκίνητη πορεία και συμβολικός αποκλεισμός στο λιμάνι του Βόλου από αγρότες, μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους και αλιείς της Μαγνησίας. Τετάρτη 25 Νοεμβρίου: Συμμετοχή αγροτών με συμβολικό αριθμό τρακτέρ στις απεργιακές συγκεντρώσεις της ΑΔΕΔΥ.

Ο μεγάλος σταθμός, ωστόσο, είναι η Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στη Νίκαια της Λάρισας, όπου συνεδριάζει το Πανελλαδικό Συντονιστικό των μπλόκων. Εκεί θα κριθεί η «ποιότητα» των πληρωμών της 30ής Νοεμβρίου και θα αποφασιστεί αν θα στηθούν πανελλαδικά μπλόκα πριν από τα Χριστούγεννα – με ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης με τον πρωθυπουργό στην Αθήνα εντός του Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, στο παρασκήνιο φουντώνει και η πολιτική μάχη για την ψήφο του κάμπου, καθώς κόμματα και κινήσεις δεξιότερα της Ν.Δ. –από τις περιοδείες του Αντώνη Σαμαρά σε αγροτικούς νομούς και τις επαφές του Κυριάκου Βελόπουλου μέχρι την παρουσία έμπειρων αγροτοσυνδικαλιστών στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού– επιχειρούν να κεφαλαιοποιήσουν τη δυσαρέσκεια της περιφέρειας.