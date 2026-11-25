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Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Λουκά, στην περιοχή της Μαγούλας, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε υπαίθρια αποθήκη εργοστασίου με παλέτες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα της οδού Λουκά από το ύψος της Εθνικής Οδού Ελευσίνας – Θηβών έως τη συμβολή της με την οδό Λεωνίδα Στάμου.

Οι οδηγοί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

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