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Κλειστός θα παραμείνει σήμερα, Τετάρτη 25/11, ο Εθνικός Κήπος με εντολή της αστυνομίας, από το πρωί μέχρι το τέλος των κινητοποιήσεων.
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγείλει για σήμερα φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 το πρωί στα Προπύλαια.
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