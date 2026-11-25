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Στο στόχαστρο ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών βρέθηκε για ακόμη μια φορά το βράδυ της Τρίτης, 24/11, το Κίεβο, με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο να αναφέρει πως τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον δήμαρχο Κλίτσκο, συντρίμμια drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε 16ώροφη πολυκατοικία στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι. Δύο τραυματίες δέχθηκαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες, διευκρίνισε.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters είχε μεταδώσει νωρίτερα πως εκρήξεις ακούγονταν στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Τους τελευταίους μήνες οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τα πλήγματά τους στην ουκρανική πρωτεύουσα και αρκετοί φοβούνται πως αυτός ο χειμώνας θα είναι ο πιο δύσκολος από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

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