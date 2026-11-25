Takeaways by to pontiki AI Η ΑΔΕΔΥ κήρυξε 24ωρη απεργία...

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Παραλύει ο δημόσιος τομέας σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ με βασικά αιτήματα αυξήσεις αποδοχών, επαναφορά 13ου–14ου μισθού, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μέτρα κατά της ακρίβειας.

Στο… παιχνίδι, ωστόσο, έχει μπει και ο ιδιωτικός τομέας, καθώς – παρότι η ΓΣΕΕ δεν συμμετέχει στην κινητοποίηση – έχουν λάβει απόφαση για συμμετοχή στην απεργία δεκάδες εργατικά κέντρα (Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, Πάτρας, Εύβοιας, Κεφαλονιάς – Ιθάκης, Ημαθίας, Τρικάλων, Λάρισας, Αγρινίου, Άρτας, Βόρειων Δωδεκανήσων, Ζακύνθου, Λαμίας, Θήβας, Ιωαννίνων, Παλλεσβιακό, Λευκάδας, Σάμου, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Φωκίδας, Λιβαδειάς, Κορίνθου και Σαλαμίνας), ομοσπονδίες (Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών, Τύπου – Χάρτου, Λογιστών, Ειδικής Αγωγής, Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος, Φαρμάκου, Εμφιαλωμένων Ποτών, Μεταλλωρύχων και Θεάματος – Ακροάματος) και σωματεία.

Το βασικό διεκδικητικό πλαίσιο της ΑΔΕΔΥ αφορά σε:

ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς,

άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού,

μέτρα για την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση και

μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα ζητούν:

ουσιαστικές αυξήσεις,

συλλογικές συμβάσεις με κατοχύρωση δικαιωμάτων,

7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο και

μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν μαζικά στην 24ωρη Πανελλαδική Πανδημοσιοϋπαλληλική Απεργία της Τετάρτης, 25 Νοεμβρίου 2026, διεκδικώντας την εφαρμογή πολιτικών που θα δώσουν ουσιαστικές απαντήσεις στα οξυμένα οικονομικά, εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Δεν συμβιβαζόμαστε με την ακρίβεια, τους καθηλωμένους μισθούς, την ενεργειακή φτώχεια, τη δραματική κατάσταση στη δημόσια υγεία και παιδεία. Δεν ανεχόμαστε να θεωρείται κανονικότητα η μόνιμη υποστελέχωση των υπηρεσιών, η απαξίωση τους ώστε να έχουν ελεύθερο πεδίο δράσης οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, η παραχώρηση των κερδοφόρων τμημάτων στους κάθε λογής εργολάβους.

Η απεργία της 25ης Νοεμβρίου αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στη συλλογική μας προσπάθεια για αξιοπρεπείς μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες. Δίνουμε τη μάχη για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας, αγωνιζόμαστε για την αποκατάσταση της αδικίας και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, απαιτούμε και διεκδικούμε αξιοπρέπεια στη ζωή και στην εργασία.

Διεκδικούμε:

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, που να καλύπτουν τις απώλειες της αγοραστικής μας δύναμης.

Άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Kατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης

Πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας και στον ιδιωτικό τομέα.

«Ξεπάγωμα» της διετίας 2016 – 17, με χορήγηση του ΜΚ.

Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ (προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί).

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με προτεραιότητα στην Υγεία, την Παιδεία, τους ΟΤΑ, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και την Ασφάλιση – Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.

Γενναία χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας και παιδείας.

Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια: Κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα είδη λαϊκής κατανάλωσης – Κατάργηση του Ειδικού Φόρου

Κατανάλωσης στα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Προστασία της λαϊκής στέγης: Καθορισμός ανώτατου πλαφόν στα ενοίκια και πλήρης απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

Υπεράσπιση της μονιμότητας και των δημοκρατικών δικαιωμάτων, με σεβασμό στις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν4808/21) και του Ν. 5053/23 (Γεωργιάδη) για τα εργασιακά, καθώς και κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση. Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας.

Κατάργηση των αυταρχικών και τιμωρητικών διατάξεων του νέου πειθαρχικού δικαίου.

ΟΧΙ στις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων οργανισμών και φορέων.

Η δύναμή μας βρίσκεται στην ενότητα, στην αλληλεγγύη και στη μαζική συμμετοχή. Με συλλογικότητα και αποφασιστικότητα μπορούμε να διεκδικήσουμε αποτελεσματικά όσα δικαιούμαστε.

Καλούμε τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τις Ομοσπονδίες, τα Νομαρχιακά Τμήματα και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία να συμβάλουν στην επιτυχία της απεργίας και να δώσουν δυναμικό «παρών» στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα».

Τι θα ισχύσει για τα ΜΜΜ

Με περιορισμένο ωράριο θα λειτουργήσουν το Μετρό, ο Ηλεκτρικός και το Τραμ, ενώ τροποποιήσεις θα γίνουν και στα δρομολόγια του Προαστιακού της Αθήνας, μετά την ανακοίνωση των μηχανοδηγών για δύο στάσεις εργασίας. Κανονικά θα κινηθούν τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, ενώ χωρίς προβλήματα λόγω της απεργίας αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι αεροπορικές μετακινήσεις.

Οι γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00, λόγω των στάσεων εργασίας των εργαζομένων στα μέσα σταθερής τροχιάς. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το αεροδρόμιο, με τις τελευταίες αναχωρήσεις να προγραμματίζονται πριν από τις 17:00.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ:

Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ)

Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00, ενώ οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Από Κηφισιά και Πειραιά στις 17:35.

Από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 17:51 και προς Πειραιά στις 18:09.

Από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 17:54 και προς Πειραιά στις 18:07.

Από Αττική προς Κηφισιά στις 17:59 και προς Πειραιά στις 18:02.

Γραμμές 2 και 3 του Μετρό

Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00, ενώ οι τελευταίες αναχωρήσεις των συρμών έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 18:00.

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 17:47.

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 17:44.

Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 17:36.

Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 17:43.

Από αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:58.

Από Δημοτικό Θέατρο προς αεροδρόμιο στις 16:54.

Τραμ – Γραμμή 6

Από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη: πρώτο δρομολόγιο στις 10:04 και τελευταίο στις 17:08.

Από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα: πρώτο δρομολόγιο στις 09:15 και τελευταίο στις 16:18. Ο τελευταίος συρμός προς Νέο Κόσμο θα αναχωρήσει στις 16:34.

Τραμ – Γραμμή 7

Από Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος: πρώτο δρομολόγιο στις 09:31 και τελευταίο στις 16:07. Η τελευταία αναχώρηση προς ΣΕΦ θα γίνει στις 16:31.

Από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας: πρώτο δρομολόγιο στις 10:05 και τελευταίο στις 16:41. Η τελευταία αναχώρηση προς τη 2η Αγίου Κοσμά θα γίνει στις 17:12.

Από ΣΕΦ προς Ασκληπιείο Βούλας: πρώτο δρομολόγιο στις 09:51.

Στάσεις εργασίας στον Προαστιακό της Αθήνας

Αλλαγές αναμένονται και στα δρομολόγια του Προαστιακού της Αθήνας, καθώς η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.

Οι μηχανοδηγοί του Προαστιακού Αθηνών (Πειραιάς – Αεροδρόμιο – Κιάτο – Χαλκίδα) θα πραγματοποιήσουν δύο στάσεις εργασίας:

Από τις 04:00 έως τις 08:00 .

. Από τις 20:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Οι μηχανοδηγοί διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας με πραγματικές αυξήσεις και κατοχύρωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Παράλληλα, το σωματείο θέτει ζητήματα ασφάλειας της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, υποστελέχωσης και εντατικοποίησης της εργασίας.

«Η ασφάλεια δεν διαπραγματεύεται. Τα εργασιακά δικαιώματα δεν χαρίζονται. Κατακτώνται με αγώνες», τονίζει στην ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, σημειώνοντας ότι έχει ορίσει το προβλεπόμενο προσωπικό ασφαλείας για τις ώρες των στάσεων εργασίας.

Το σωματείο καλεί τους εργαζομένους να συμμετάσχουν στην απεργιακή συγκέντρωση στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Όσον αφορά τα υπεραστικά τρένα, τα δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση για συμμετοχή των εργαζομένων στις συγκεκριμένες γραμμές στις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις τροποποιήσεις δρομολογίων

Αναστολές και τροποποιήσεις σε ορισμένα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών θα υπάρξουν σήμερα, λόγω των στάσεων εργασίας της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης (Π.Ε.Π.Ε).

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train, με τη συνδρομή των σωματείων εργαζομένων, θα πραγματοποιήσει δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια των στάσεων εργασίας.

Ειδικότερα, τα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των ανωτέρω στάσεων εργασίας είναι τα ακόλουθα:

Διαδρομή Αριθμοί δρομολογίων

Πειραιάς – Κιάτο 300, 1302, 2300, 2304

Κιάτο – Πειραιάς 1301, 1303, 2305,

Πειραιάς – Αεροδρόμιο 1200, 1204, 1234

Αεροδρόμιο – Πειραιάς 1203, 1209, 1239

Αθήνα – Χαλκίδα 1534, 2534

Χαλκίδα – Αθήνα 1531, 2533

Λόγω των ευρύτερων απεργιακών κινητοποιήσεων, ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες τροποποιήσεις δρομολογίων κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ως εκ τούτου, η Hellenic Train συνιστά στους επιβάτες να ενημερώνονται πριν από την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους μέσω της ιστοσελίδας www.hellenictrain.gr, του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης επιβατών 14511 ή των κατά τόπους εκδοτηρίων εισιτηρίων.

Κανονικά λεωφορεία, τρόλεϊ

Χωρίς προγραμματισμένες απεργιακές κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ στην Αττική.

Ακυρώσεις σε πτήσεις εσωτερικού από AEGEAN και SKY express

Προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις θα προκαλέσει η συμμετοχή προσωπικού συγκεκριμένων περιφερειακών αερολιμένων στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Ειδικότερα, λόγω συμμετοχής των τηλεπικοινωνιακών υπαλλήλων παροχής υπηρεσιών πληροφοριών πτήσεων στην 24ωρη γενική απεργία, που εξήγγειλε η ΑΔΕΔΥ, δεν θα πραγματοποιούνται πτήσεις στα περιφερειακά αεροδρόμια: Της Αστυπάλαιας, της Ικαρίας, της Καλύμνου, της Καρπάθου, της Κάσου, του Καστελόριζου, της Καστοριάς, της Κοζάνης, των Κυθήρων, της Λέρου, της Μήλου, της Νάξου, της Πάρου, της Σητείας και της Σύρου.

Μάλιστα, τόσο η AEGEAN, όσο και η Sky express, με ενημέρωσή τους γνωστοποιούν την ακύρωση πτήσεων.

Ειδικότερα, η AEGEAN ακυρώνει τις παρακάτω πτήσεις εσωτερικού:

OA 098/099 Λήμνος – Ικαρία – Λήμνος

OA 040/041 Αθήνα – Ικαρία – Αθήνα

OA 074/075 Aθήνα – Πάρος – Αθήνα

OA 062/063 Aθήνα – Πάρος – Αθήνα

OA 012/013 Αθήνα – Νάξος – Αθήνα

OA 024/025 Αθήνα – Μήλος – Αθήνα

OA 044/095 Αθήνα – Σητεία – Κάσος – Κάρπαθος – Ρόδος

Σύμφωνα με την AEGEAN, οι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια σε πτήσεις που επηρεάζονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που τους παρέχει η εταιρεία.

Οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις παραπάνω ακυρώσεις μπορούν επίσης:

να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, καλώντας στο (+30) 210 6261000.

να κάνουν αίτηση για επιστροφή χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση.

Η SKY express ακυρώνει τις παρακάτω πτήσεις:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ

25/11/2026 GQ 460 ATH (Αθήνα) AOK (Κάρπαθος)

25/11/2026 GQ 461 AOK (Κάρπαθος) ATH (Αθήνα)

25/11/2026 GQ 400 ATH (Αθήνα) JNX (Νάξος)

25/11/2026 GQ 401 JNX (Νάξος) ATH (Αθήνα)

25/11/2026 GQ 440 ATH (Αθήνα) KIT (Κύθηρα)

25/11/2026 GQ 441 KIT (Κύθηρα) ATH (Αθήνα)

25/11/2026 GQ 470 ATH (Αθήνα) PAS (Πάρος)

25/11/2026 GQ 471 PAS (Πάρος) ATH (Αθήνα)

25/11/2026 GQ 20 ATH (Αθήνα) JSY (Σύρος)

25/11/2026 GQ 21 JSY (Σύρος) ATH (Αθήνα)

25/11/2026 GQ 2 ATH (Αθήνα) KSO (Καστοριά)

25/11/2026 GQ 2 KSO (Καστοριά) KZI (Κοζάνη)

25/11/2026 GQ 2 KZI (Κοζάνη) ATH (Αθήνα)

«Οι επιβάτες που έχουν πραγματοποιήσει κρατήσεις για τις συγκεκριμένες πτήσεις θα ενημερωθούν μέσω της διεύθυνσης email που έχουν δηλώσει κατά την κράτησή τους» αναφέρει η Sky express.

Η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Πληροφοριών Πτήσεων AFISO Υ.Π.Α. με ανακοίνωσή της αναφέρει πως η απόφαση συμμετοχής στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ έχει γνωστοποιηθεί στη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Παράλληλα, έχει προσδιοριστεί το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας ανά μονάδα και έχει υποβληθεί προς έκδοση η σχετική αγγελία NOTAM (A4358/26), ώστε οι αεροπορικές εταιρείες να προσαρμόσουν εγκαίρως τον προγραμματισμό τους.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας, στα συγκεκριμένα αεροδρόμια, (Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κυθήρων, Λέρου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σητείας και Σύρου) θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά ειδικές κατηγορίες πτήσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πτήσεις που μεταφέρουν αρχηγούς κρατών και πρωθυπουργούς, οι στρατιωτικές πτήσεις που εκτελούν επιχειρησιακές αποστολές ή συμμετέχουν σε προγραμματισμένες ασκήσεις, καθώς και τα αεροσκάφη που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.

Επίσης, θα πραγματοποιούνται νοσοκομειακές πτήσεις, πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, έρευνας και διάσωσης. Θα διασφαλίζεται ακόμη η συνεχής ακρόαση των συχνοτήτων κινδύνου, καθώς και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Προβλήματα αναμένονται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει ναυτεργατικά σωματεία, από τις 00:01 έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» έχουν εξαγγείλει πανελλαδική απεργία για όλες τις κατηγορίες πλοίων, διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, αυξήσεις αποδοχών κατά 12%, ενιαία συλλογική σύμβαση εργασίας και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), με 24ωρη απεργία στα λιμάνια της Αττικής και στα πλοία της Αδριατικής, καθώς και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ακτοπλοϊκά ταξίδια καλούνται να επικοινωνήσουν με τις εταιρείες ή τις κατά τόπους λιμενικές αρχές για ενδεχόμενες αλλαγές ή ακυρώσεις δρομολογίων.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στη Θεσσαλονίκη

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων του ΟΑΣΘ, καθώς και τα περιαστικά δρομολόγια των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης – Σερρών.

Ωστόσο, αλλαγές θα υπάρξουν στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς, κατόπιν εντολής της αστυνομίας και λόγω των προγραμματισμένων απεργιακών συγκεντρώσεων, από τις 09:00 το πρωί θα παραμείνουν κλειστοί οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας» και «Σιντριβάνι».

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Με προσωπικό ασφαλείας τα νοσοκομεία

Στην απεργία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ, με αποτέλεσμα τα δημόσια νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και το ΕΚΑΒ να λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας.

Τι ισχύει για τα σχολεία

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις συμμετέχει και η ΟΛΜΕ, η οποία διεκδικεί αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών, μόνιμους διορισμούς, κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών και ενίσχυση της χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης.

Τα σχολεία δεν θα παραμείνουν καθολικά κλειστά λόγω της απεργίας, ωστόσο ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα των μαθημάτων, ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις κινητοποιήσεις.

Στους δρόμους θα βγουν και μαθητές, με τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας να απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο των Προπυλαίων.

Πού και πότε θα πραγματοποιηθούν οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Απεργιακά συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί σε περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας.

Στην Αθήνα έχουν δοθεί καλέσματα για συγκεντρώσεις στις 10:30 στα Προπύλαια και στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί, μεταξύ άλλων, σε:

Πειραιά: 10:00, πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Πάτρα: 10:30, Εργατικό Κέντρο.

Ηράκλειο: 10:00, πλατεία Ελευθερίας.

Λάρισα: 10:30, κεντρική πλατεία.

Βόλο: 10:30, πλατεία Ελευθερίας.

Ιωάννινα: 10:00, Εργατικό Κέντρο.

Χανιά: 10:00, Δημοτική Αγορά.

Καλαμάτα: 10:30, πεζόδρομος Αριστομένους.

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