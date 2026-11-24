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Με βασικά αιτήματα αυξήσεις αποδοχών, επαναφορά 13ου–14ου μισθού, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μέτρα κατά της ακρίβειας, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει για αύριο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, πανελλαδική απεργία, με αποτέλεσμα να παραλύσει ο δημόσιος τομέας της χώρας.

Στο… παιχνίδι, ωστόσο, έχει μπει και ο ιδιωτικός τομέας, καθώς – παρότι η ΓΣΕΕ δεν συμμετέχει στην κινητοποίηση – έχουν λάβει απόφαση για συμμετοχή στην απεργία δεκάδες εργατικά κέντρα (Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, Πάτρας, Εύβοιας, Κεφαλονιάς – Ιθάκης, Ημαθίας, Τρικάλων, Λάρισας, Αγρινίου, Άρτας, Βόρειων Δωδεκανήσων, Ζακύνθου, Λαμίας, Θήβας, Ιωαννίνων, Παλλεσβιακό, Λευκάδας, Σάμου, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Φωκίδας, Λιβαδειάς, Κορίνθου και Σαλαμίνας), ομοσπονδίες (Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών, Τύπου – Χάρτου, Λογιστών, Ειδικής Αγωγής, Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος, Φαρμάκου, Εμφιαλωμένων Ποτών, Μεταλλωρύχων και Θεάματος – Ακροάματος) και σωματεία.

Το βασικό διεκδικητικό πλαίσιο της ΑΔΕΔΥ αφορά σε:

ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς,

άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού,

μέτρα για την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση και

μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα ζητούν:

ουσιαστικές αυξήσεις,

συλλογικές συμβάσεις με κατοχύρωση δικαιωμάτων,

7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο και

μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.



Απεργιακές συγκεντρώσεις διοργανώνονται σε όλη τη χώρα. Αναλυτικά:

Αθήνα – 10:30 Προπύλαια

Θεσσαλονίκη – 10:30 Άγαλμα Βενιζέλου

Πειραιάς – 10:00 Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου

Πάτρα – 10:30 Εργατικό Κέντρο

Αγρίνιο – 10:30 Κεντρική πλατεία

Αίγιο – 10:30 Τρίγωνη πλατεία

Αργοστόλι – 10:30 Πλατεία Βαλλιάνου

Ζάκυνθος – 10:30 Πλατεία Αγίου Μάρκου

Καβάλα – 11:00 Πλατεία Καπνεργάτη

Κέρκυρα – 11:00 Εργατικό Κέντρο

Λευκάδα – 11:00 Πλατεία Αγίου Μηνά

Με στάσεις εργασίας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό 1, 2 και 3 και Τραμ) στην πανεργατική παναθηναϊκή απεργία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθηνών, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026. Οι στάσεις εργασίας που έχουν εξαγγείλει τα Σωματεία Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ είναι από την έναρξη της της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας. Ως εκ τούτου, τα δρομολόγια σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ θα πραγματοποιούνται από τις 9:00 έως τις 18:00, «για τη διευκόλυνση της μεταφοράς των απεργών – διαδηλωτών στο συλλαλητήριο».

Σε 24ωρη απεργία, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, από τις 00:01 έως τις 24:00, προχωρούν ναυτεργατικά σωματεία, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να πραγματοποιηθούν πολλά προγραμματισμένα δρομολόγια. Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, διεκδικώντας ενιαία συλλογική σύμβαση και αυξήσεις 12% σε μισθούς, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές. Παράλληλα, ζητούν 35ωρη εβδομαδιαία εργασία, ενίσχυση των οργανικών συνθέσεων, μέτρα ασφάλειας και προστασία των ναυτεργατών από την απασχόληση σε εμπόλεμες περιοχές.

Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) αποφάσισε 24ωρη απεργία στα λιμάνια της Αττικής και στα πλοία της Αδριατικής, διεκδικώντας αυξήσεις αποδοχών, εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια στα λιμάνια που καλύπτει η κινητοποίηση. Στην απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ). Ζητεί την πλήρη εφαρμογή των όρων της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, την έγκαιρη ενημέρωση των πληρωμάτων για το πρόγραμμα εργασίας, τα ρεπό και τις αργίες, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων ωρών εργασίας και ανάπαυσης, σύμφωνα με τη ΣΣΕ και τη διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC).

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