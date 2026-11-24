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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μία 77χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν το ποδήλατο που οδηγούσε συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στον Τύρναβο.
Η ηλικιωμένη διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελευθερία», ο οδηγός της μοτοσικλέτας συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, αφού σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.
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