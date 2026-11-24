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Την άλλη Πέμπτη (3/12) στις 23.20 θα κάνει την πρώτη εμφάνιση του το «Βινύλιο» στο Mega.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, φορούν τα ακουστικά τους, αφήνουν τη βελόνα του πικάπ να πέσει στον δίσκο και αρχίζουν μια αναδρομή σε στιγμιότυπα, εικόνες και ήχους που άφησαν ξεχωριστό αποτύπωμα στη ζωή μας.

Με αφετηρία τη μουσική, το «ΒΙΝΥΛΙΟ», το πρώτο «χειροποίητο» ραδιόφωνο με εικόνα και ήχο στην ελληνική τηλεόραση, επιστρέφει σε εβδομαδιαία βάση για να ανασύρει αγαπημένα τραγούδια, αξέχαστες τηλεοπτικές εκπομπές, πρόσωπα, γεγονότα και μικρές καθημερινές συνήθειες άλλων δεκαετιών. Τότε που η διασκέδαση είχε διαφορετικό ρυθμό, η επικοινωνία ήταν πιο άμεση και μπορούσες ακόμη και να «αγγίξεις» τη μουσική, στα αυλάκια ενός μαύρου βινυλίου.

Η διαδραστική παρέα του Αντώνη Κανάκη, του Γιάννη Σερβετά και του Χρήστου Κιούση ανοίγει ξανά τα μικρόφωνα, δίνοντας παράλληλα βήμα στις αναμνήσεις και τις ιστορίες των τηλεθεατών.

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