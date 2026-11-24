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Διακριτικά έχει αρχίσει διαδικασία αντίστροφης μέτρησης για το πιο επιτυχημένο και ανθεκτικό τηλεριάλιτι μαγειρικής. Το «Masterchef 2027» σχεδιάζεται να ριχτεί στη μάχη της τηλεθέασης περί τα μέσα Ιανουαρίου με πιθανή ημερομηνία εντός του δεύτερου 10ήμερου με έναρξη ημέρα Δευτέρα, αποτελώντας το «δυνατό χαρτί» του Star, στο prime time, όπως άλλωστε έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια.

Εκτός απροόπτου θα μεταδίδονται επεισόδια στις τέσσερις από τις επτά ημέρες της εβδομάδας. Το «Masterchef» επανακάμπτει με «άλλον αέρα» καθώς η βεντάλια οπτικοακουστικού περιεχομένου στα χρηματοεπενδυτικά εργαλεία του ΕΚΚΟΜΕΔ έχει διευρυνθεί και σε τυπολογίες ψυχαγωγικών προγραμμάτων εκτός μυθοπλασίας.

Για τον 11ο κύκλο του προγράμματος (ο ένατος που μεταδίδεται από το Star) εγκρίθηκε επιχορήγηση 2.236.865,60 ευρώ, ποσό που καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών, οι οποίες υπολογίστηκαν στα 5.592.164 ευρώ, την ώρα που ο συνολικός προϋπολογισμός ολόκληρης της παραγωγής για το «Masterchef 2027» υπολογίζεται στα 7.332.550 ευρώ.

Στο επερχόμενο «Masterchef» έχουν ενταχθεί νέα στοιχεία και οι δοκιμασίες μετατρέπουν κάθε «mystery box» σε μια κάπως τρομακτική μαγειρική διαδικασία, με απώτερο σκοπό ο πήχης της δημιουργικής κουζίνας να ανέβει επίπεδο.

Έχουν προστεθεί – λέγεται – νέες απαιτήσεις στα ενδιάμεσα και εβδομαδιαία έπαθλα που θα κρύβουν ξεχωριστές εκπλήξεις για τις διαδικασίες της διεκδίκησης, ακόμα και για τα χρηματικά ποσά.

Διαφοροποιήσεις επίσης αναμένεται να δουν οι τηλεθεατές και στις εσωτερικές διαδικασίες των «μπριγάδων».

Σταθερά όμως στις θέσεις τους θα είναι οι κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, οι οποιοι στην εξέλιξη του «Masterchef» θα υποδέχονται και θα φιλοξενούν διακεκριμένους συναδέλφους τους για να δίνουν τον τόνο σε ξεχωριστές στιγμές και δοκιμασίες του τηλεριάλιτι μαγειρικών δεξιοτήτων και να προκαλούν τους διαγωνιζόμενους να κάνουν τις υπερβάσεις τους.

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