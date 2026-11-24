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Μία τρομακτική έκρηξη σημειώθηκε στην Κολομβία, στην πόλη Βιγιαβισένσιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 23 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα ανήλικο κορίτσι.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από παγιδευμένο αυτοκίνητο, το οποίο εξερράγη μπροστά από το κτίριο της περιφερειακής κυβέρνησης, προκαλώντας ισχυρό ωστικό κύμα.
Η έκταση της καταστροφής ήταν τεράστια, καθώς υπέστησαν σοβαρές ζημιές γειτονικά κτίρια, καταστήματα και επιχειρήσεις. Από την ισχυρή έκρηξη έσπασαν τζάμια, καταστράφηκαν προσόψεις κτιρίων, ενώ στο σημείο όπου βρισκόταν το όχημα δημιουργήθηκε μεγάλος κρατήρας. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, με ορισμένους να είναι σε σοβαρή κατάσταση.
Οι αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας την ευρύτερη περιοχή και ξεκινώντας έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίθεση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής ένοπλων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και αποσχισμένες ομάδες των πρώην ανταρτών FARC.
Η κυβέρνηση της Κολομβίας καταδίκασε έντονα την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την τρομοκρατική ενέργεια. Οι τοπικές αρχές εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ασφάλεια των πολιτών, ενώ ζήτησαν αυξημένα μέτρα προστασίας σε δημόσιους χώρους και κυβερνητικές εγκαταστάσεις.
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