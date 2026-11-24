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Μία τρομακτική έκρηξη σημειώθηκε στην Κολομβία, στην πόλη Βιγιαβισένσιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 23 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα ανήλικο κορίτσι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από παγιδευμένο αυτοκίνητο, το οποίο εξερράγη μπροστά από το κτίριο της περιφερειακής κυβέρνησης, προκαλώντας ισχυρό ωστικό κύμα.

Urgente

Reportan ataque terrorista con explosivos en la gobernación del Meta en villavicencio. pic.twitter.com/UjsWtze85W — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 24, 2026

Η έκταση της καταστροφής ήταν τεράστια, καθώς υπέστησαν σοβαρές ζημιές γειτονικά κτίρια, καταστήματα και επιχειρήσεις. Από την ισχυρή έκρηξη έσπασαν τζάμια, καταστράφηκαν προσόψεις κτιρίων, ενώ στο σημείο όπου βρισκόταν το όχημα δημιουργήθηκε μεγάλος κρατήρας. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, με ορισμένους να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

A car bomb detonated in the Colombian city of Villavicencio, destroying the governor's office and surrounding buildings, President Abelardo de la Espriella says.



Residents sought shelter in streets in the chaotic scene near the blast site strewn with the wreckage of damaged… pic.twitter.com/pMepP0gfec — AFP News Agency (@AFP) November 24, 2026

Οι αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας την ευρύτερη περιοχή και ξεκινώντας έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίθεση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής ένοπλων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και αποσχισμένες ομάδες των πρώην ανταρτών FARC.

Imágenes muy fuertes y dolorosas de la evacuación de personas que resultaron heridas por el atentado en Villavicencio.



Lo más triste de todo es que los más humildes que son los vigilantes, son quienes resultaron heridos. pic.twitter.com/ybMZQCpr2x — RicardoGonzálezDuque (@RicardoGonDuq) November 24, 2026

Η κυβέρνηση της Κολομβίας καταδίκασε έντονα την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την τρομοκρατική ενέργεια. Οι τοπικές αρχές εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ασφάλεια των πολιτών, ενώ ζήτησαν αυξημένα μέτρα προστασίας σε δημόσιους χώρους και κυβερνητικές εγκαταστάσεις.

Urgente: ataque terrorista en Villavicencio en la Gobernación del Meta. Así es el cráter de la explosión que deja lo que en principio sería un carro bomba. https://t.co/O52Jfiz4x1 pic.twitter.com/sbzUox78QL November 24, 2026

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