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Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απονείμει σήμερα, Τρίτη 24/11, στον Ρούντι Τζουλιάνι το «Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας», όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

«Είμαι προφανώς πολύ συγκινημένος και είναι μεγάλη μου τιμή, όχι μόνο που θα το λάβω, αλλά που θα το λάβω από εκείνον», δήλωσε ο Τζουλιάνι σε εκπομπή που παρουσιάζει ο Στιβ Μπάνον, ηγετική φυσιογνωμία της ριζοσπαστικής δεξιάς στις ΗΠΑ. Ο Ρούντι Τζουλιάνι ανέφερε ότι η απονομή του μεταλλίου έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί (τοπική ώρα, 18:00 στην Ελλάδα) στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Πρώην εισαγγελέας, έγινε γνωστός για τον αγώνα του κατά της μαφίας της Νέας Υόρκης. Ως δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης, επαινέθηκε για τους χειρισμούς του μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ωστόσο, το κύρος του άλλοτε προσωπικού δικηγόρου του Ντόναλντ Τραμπ επλήγη το 2023, όταν ο Τζουλιάνι καταδικάστηκε να καταβάλει αποζημίωση ύψους 148 εκατομμυρίων δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμιση, με φόντο κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας στις προεδρικές εκλογές του 2020. Ο Ρούντι Τζουλιάνι είχε πρωτοστατήσει στην προσπάθεια ακύρωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών, στις οποίες επικράτησε ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν. Έκτοτε, έχει διαγραφεί από τους δικηγορικούς συλλόγους της Νέας Υόρκης και της Ουάσινγκτον.

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