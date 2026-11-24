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Στη φυλακή οδηγήθηκαν, μετά τις απολογίες τους, δύο τραπεζικά στελέχη, από υποκαταστήματα στη Δυτική Ελλάδα και την Ανατολική Αττική, καθώς και ένας διαχειριστής εταιρείας, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος», στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα των εικονικών τιμολογίων και των παράνομων επιστροφών φόρων, που εξαρθρώθηκε μετά την επιχείρηση που οργανώθηκε από τους ελεγκτές των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, το οποίο φέρεται να ζημίωσε το δημόσιο 28 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το κύκλωμα φέρεται να είχε οργανώσει ένα δίκτυο οκτώ εταιρειών, μέσω των οποίων αποκρύπτονταν έσοδα και εισπράττονταν παράνομες επιστροφές φόρων με τη χρήση εικονικών τιμολογίων.

Το πρωί της Δευτέρας, 23/11, οδηγήθηκαν ενώπιον του Ανακριτή για τις απολογίες τους οι πρώτοι έξι από τους 15 συλληφθέντες για την υπόθεση της δράσης εγκληματικής οργάνωσης, αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες.

Ανάμεσα σε αυτούς και οι δύο κατηγορούμενοι διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων, που σύμφωνα με την κατηγορία θεωρούνται πρόσωπα με κομβικό ρόλο και θέση στην κορυφή της εγκληματικής οργάνωσης, ως συναρχηγοί της.

«Ένεκα της θέσης και ιδιότητάς τους, ήταν σε θέση ενεργά και εν γνώσει τους να καταστρατηγήσουν τις ασφαλιστικές δικλίδες, αλλά και τις αρχές της δέουσας επιμέλειας που οφείλουν κατά το κείμενο νομικό πλαίσιο να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα, διασφαλίζοντας έτσι την ανενόχλητη είσπραξη του περιουσιακού οφέλους από τα εκτελεστικά μέλη, δηλαδή έθεσαν το εγκληματικό προϊόν στη διάθεση των τελευταίων, ελεύθερο από κάθε δικλίδα ασφαλείας, προκειμένου αυτοί ανενόχλητοι να μπορέσουν να εισπράξουν – υπό πλήρως προστατευμένες συνθήκες και έναντι οποιουδήποτε ελέγχου της τράπεζας, αλλά και των διωκτικών αρχών», αναφέρει σύμφωνα με πληροφορίες η δικογραφία για τα δύο τραπεζικά στελέχη.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο διευθυντής τράπεζας στην Ανατολική Αττική

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος διευθυντής τράπεζας στην Ανατολική Αττική αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν προχώρησε σε καμία παράνομη συναλλαγή και ότι όλες οι ενέργειές του ήταν νόμιμες.

Όπως φέρεται να ανέφερε, η εμπλοκή του περιορίζεται σε δύο από τις συνολικά 199 περιπτώσεις που ερευνώνται. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, υποστήριξε ότι διαβίβασε τα σχετικά έγγραφα στα κεντρικά της τράπεζας και ότι η απόφαση για την επιστροφή των χρημάτων ανήκε στο Χρηματικό Κέντρο Αθηνών.

«Ο ρόλος μου ήταν διαβιβαστικός σε αυτές τις υποθέσεις. Δεν γνωρίζω κανέναν από τους συγκατηγορουμένους μου και νόμιμα άνοιξα αυτούς τους λογαριασμούς», φέρεται να υποστήριξε.

Την ίδια ώρα, ελεύθερες αφέθηκαν οι τρεις γυναίκες που απολογήθηκαν, με την επιβολή του περιοριστικού όρου της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

Σήμερα, Τρίτη 24/11, αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και λογιστές, στους οποίους αποδίδεται κεντρικός ρόλος στη λειτουργία του κυκλώματος.

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