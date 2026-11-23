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Σοκ προκάλεσε η είδηση ότι δύο αδελφάκια βρέθηκαν μόνα τους να σπαράζουν στο κλάμα σε διαμέρισμα και μάλιστα σε άθλιες συνθήκες στους Αμπελοκήπους στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που προκάλεσε και εισαγγελική παρέμβαση.

Τα αδερφάκια, ένα 4χρονο κοριτσάκι και ένα 2χρονο αγοράκι, φέρεται να είχαν μείνει χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα για αρκετές ώρες μέσα στο σπίτι, μέχρι που οι αστυνομικοί έφτασαν εκεί έπειτα από τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση από τους γείτονες.

Όλα αποκαλύφθηκαν μετά το τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση το οποίο έγινε στις 23:15 το βράδυ του Σαββάτου (21.11.2026). Οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν για έντονα παιδικά κλάματα μέσα από διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, καθώς όπως είπε ο άνθρωπος που κάλεσε τις αρχές Θεσσαλονίκης, τα ανήλικα έκλαιγαν από τις 17:00 το απόγευμα.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί πλησίασαν την πόρτα του διαμερίσματος και διαπίστωσαν ότι μέσα βρίσκονταν παιδιά που έκλαιγαν ασταμάτητα.

Στα πλάνα που φαίνονται στο βίντεο που παρουσίασε το Mega αποτυπώνονται οι κακές συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα παιδάκια. Το σπίτι είναι ακατάστατο και βρώμικο με ρούχα, αντικείμενα μέχρι και σκουπίδια πεταμένα στο πάτωμα.

Οι γονείς μάλιστα είχαν αφήσει στοίβα από πιάτα στον νεροχύτη της κουζίνας, αφήνοντας το δωμάτιο να γίνει εστία μόλυνσης για τα παιδάκια.

Μάλιστα, ένας από τους αστυνομικούς που βρέθηκαν στο διαμέρισμα και ανέλαβε να ηρεμήσει τα παιδιά, σε δηλώσεις του υποστήριξε ότι ενήργησε ως πατέρας.

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Δίωξης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων, ενώ οι γονείς τους εμφανίστηκαν αργότερα ενώπιον των αστυνομικών αρχών.

Παραμένουν υπό κράτηση οι γονείς – Στο Ιπποκράτειο φιλοξενούνται προσωρινά τα παιδάκια

Η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων, από κοινού και κατά συρροή.

Κατά την παρουσία τους στο δικαστήριο, οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν ολιγοήμερη αναβολή της δίκης, προκειμένου να έχουν τον απαραίτητο χρόνο να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για αναβολή, αποφάσισε όμως να διατηρήσει την κράτησή τους μέχρι τη νέα δικάσιμο. Έτσι, τόσο η μητέρα όσο και ο σύντροφός της εξακολουθούν να βρίσκονται υπό κράτηση, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη.

Τα δύο μικρά παιδιά παραμένουν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου φιλοξενούνται προσωρινά στην παιδιατρική κλινική.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα αδερφάκια είναι καλά στην υγεία τους και βρίσκονται υπό την προστασία και τη φροντίδα του προσωπικού του νοσοκομείου. Η παραμονή τους εκεί έχει προσωρινό χαρακτήρα, καθώς εκκρεμεί η απόφαση για το ποιος θα αναλάβει τη φροντίδα και την επιμέλειά τους το επόμενο διάστημα.

Μέχρι να υπάρξει σχετική απόφαση από τις αρμόδιες αρχές, τα δύο αδερφάκια θα συνεχίσουν να φιλοξενούνται στο νοσοκομείο.

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