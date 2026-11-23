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Η άνοδος των τιμών ακολουθεί την επιβράδυνση των προμηθειών από το Κατάρ και τα μειωμένα καλοκαιρινά αποθέματα λόγω των καυσώνων.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη σημείωσαν σημαντική άνοδο τη Δευτέρα, καθώς οι προβλέψεις για ένα κύμα ψύχους τις επόμενες εβδομάδες ενίσχυσαν τους φόβους σε ολόκληρη την ήπειρο σχετικά με τα περιορισμένα αποθέματα φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα και την αύξηση των λογαριασμών ενέργειας για τα νοικοκυριά.

Το ολλανδικό συμβόλαιο φυσικού αερίου επόμενου μήνα, το οποίο αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για τις ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου κατά τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες, σημείωσε άνοδο έως και 8,6%, φτάνοντας στα 96,08 ευρώ, προτού περιορίσει τα κέρδη του και διαμορφωθεί στα 92,50 ευρώ, με αύξηση 4%.

Η άνοδος των τιμών σημειώνεται καθώς μεγάλο μέρος της βορειοδυτικής Ευρώπης προετοιμάζεται για έναν δύσκολο χειμώνα, κατά τη διάρκεια του οποίου η ενεργειακή ζήτηση βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδά της.

Οι προμήθειες φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν επηρεαστεί από την επιβράδυνση των εξαγωγών από το Κατάρ, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και από την αυξημένη κατανάλωση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν οι παρατεταμένοι καύσωνες οδήγησαν σε μεγαλύτερη χρήση ενέργειας για ψύξη και κλιματισμό.

Τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή ήπειρο βρίσκονται πλέον σημαντικά χαμηλότερα από τον εποχικό μέσο όρο, με τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης να είναι γεμάτες κατά περίπου 69%, έναντι του συνηθισμένου ποσοστού του 80%.

Στην Ελλάδα η ηλεκτροπαραγωγή απορροφά το 70% του φυσικού αερίου

Στην Ελλάδα, η ηλεκτροπαραγωγή αποτελεί μακράν τον μεγαλύτερο καταναλωτή φυσικού αερίου, καθώς απορροφά περίπου το 70% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το εννεάμηνο του 2026, από τις συνολικά 49,93 TWh φυσικού αερίου που καταναλώθηκαν στη χώρα, οι 34,92 TWh κατευθύνθηκαν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η υψηλή αυτή εξάρτηση της ηλεκτροπαραγωγής από το φυσικό αέριο γίνεται ιδιαίτερα εμφανής κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι παρατεταμένοι καύσωνες και η αυξημένη χρήση κλιματιστικών εκτοξεύουν τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα φωτοβολταϊκά καλύπτουν σημαντικό μέρος των αναγκών, ωστόσο, μετά τη δύση του ηλίου, όταν η παραγωγή τους μηδενίζεται, οι μονάδες φυσικού αερίου καλούνται να καλύψουν μεγάλο μέρος της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής, προκειμένου να διατηρηθεί η ισορροπία του συστήματος και να καλυφθεί η ζήτηση.

Ενδεικτική της άμεσης σύνδεσης μεταξύ των καιρικών συνθηκών και της κατανάλωσης φυσικού αερίου είναι η εξέλιξη του Σεπτεμβρίου. Με την υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών και τον περιορισμό των αναγκών για ψύξη, η κατανάλωση φυσικού αερίου από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής μειώθηκε απότομα κατά σχεδόν 23%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τη μικρή υποχώρηση της εγχώριας κατανάλωσης κατά 2,67% σε ετήσια βάση, η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 12,72%, φτάνοντας τις 63,53 TWh στο εννεάμηνο του 2026. Η αύξηση αυτή συνδέεται με την εντυπωσιακή άνοδο των εξαγωγών φυσικού αερίου, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 168,77%, διαμορφούμενες στις 13,60 TWh, έναντι 5,06 TWh την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Βρετανία: Επάρκεια ενέργειας, αλλά με υψηλότερο κόστος για τα νοικοκυριά

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι διαχειριστές του ενεργειακού συστήματος έχουν δηλώσει ότι η χώρα θα διαθέτει επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για να καλύψει τη ζήτηση κατά τη διάρκεια των ψυχρότερων μηνών.

Αυτό θα καταστεί εφικτό, εν μέρει, επειδή η Βρετανία είναι διατεθειμένη να καταβάλλει υψηλότερες τιμές στην αγορά σε σχέση με τις γειτονικές χώρες, προκειμένου να εξασφαλίσει τις απαραίτητες εισαγωγές ενέργειας.

Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι τα βρετανικά νοικοκυριά πιθανότατα θα πληρώσουν μερικούς από τους υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα.

Μέσα στην εβδομάδα, η ρυθμιστική αρχή ενέργειας της Βρετανίας, Ofgem, αναμένεται να ανακοινώσει αύξηση 26% στο ανώτατο όριο τιμών ενέργειας (price cap), η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο.

Η αύξηση αυτή θα προσθέσει 443 λίρες στον μέσο ετήσιο λογαριασμό ενός νοικοκυριού που χρησιμοποιεί φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Ενδέχεται, μάλιστα, να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες τριμηνιαίες αυξήσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Η φιλανθρωπική οργάνωση Citizens Advice έχει δηλώσει ότι αναμένει ένα κύμα περισσότερων ανθρώπων που θα αναζητήσουν έκτακτη οικονομική βοήθεια.

Η διευθύνουσα σύμβουλός της, Κλερ Μοριάρτι, δήλωσε ότι οι σύμβουλοι της οργάνωσης συναντούν καθημερινά ανθρώπους των οποίων οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί έχουν εξαντληθεί πλήρως έπειτα από χρόνια διαδοχικών κρίσεων.

«Εκατομμύρια νοικοκυριά εισέρχονται στους ψυχρότερους μήνες του έτους χωρίς να τους έχει απομείνει τίποτα», ανέφερε.

Τον προηγούμενο μήνα, ο υπουργός Οικονομικών, Τζον Χίλι, ανακοίνωσε στον πρώτο προϋπολογισμό του οικονομική ενίσχυση 100 λιρών για 20 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία ανήκουν στις δημοτικές φορολογικές κατηγορίες A έως D, με στόχο την υποστήριξή τους απέναντι στους αυξημένους λογαριασμούς ενέργειας.

Ωστόσο, η Μοριάρτι δήλωσε ότι, παρά το γεγονός πως η πρόσθετη οικονομική ενίσχυση είναι ευπρόσδεκτη, «απλώς δεν θα επαρκέσει για όσους χρειάζονται τη μεγαλύτερη υποστήριξη».

Όπως προειδοποίησε, πολλά νοικοκυριά θα εξαντλήσουν γρήγορα το ποσό της ενίσχυσης, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπα με ακόμη μεγαλύτερα χρέη ή με αδυναμία ανανέωσης της πίστωσης στους προπληρωμένους μετρητές ενέργειας, ακριβώς τη στιγμή που οι ανάγκες θέρμανσης θα αυξηθούν.

«Η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει δράση πριν από την έλευση του ψύχους. Μια στοχευμένη αύξηση της ενίσχυσης μέσω του προγράμματος Warm Home Discount και μια έκτακτη ενεργειακή πίστωση για τους καταναλωτές με προπληρωμένους μετρητές αποτελούν ζωτικής σημασίας, πρακτικές λύσεις που θα αποτρέψουν το ενδεχόμενο να μείνουν τα νοικοκυριά χωρίς θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα αυτόν τον χειμώνα», πρόσθεσε.

Αυξάνεται η ανησυχία για τα νοικοκυριά που δεν μπορούν να πληρώσουν

Ο Κρις Ο’Σι, διευθύνων σύμβουλος της Centrica, ιδιοκτήτριας της British Gas, δήλωσε επίσης ότι είναι «ιδιαίτερα ανήσυχος» για την προβλεπόμενη αύξηση των λογαριασμών ενέργειας.

Προειδοποίησε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που αδυνατούν ή επιλέγουν να μην πληρώσουν τους λογαριασμούς τους αναμένεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια του νέου έτους.

Μιλώντας στο BBC την Κυριακή, περιέγραψε την κατάσταση ως ένα «τεράστιο πρόβλημα» για τη Βρετανία, επισημαίνοντας ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς ενέργειας.

Όπως εξήγησε, ένα μέρος αυτών των ανθρώπων δεν διαθέτει πραγματικά την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ενώ παρατηρείται και ένας αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών που επιλέγουν να μην πληρώνουν τους λογαριασμούς τους.

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