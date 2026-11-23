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Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη καταγράφουν νέα σημαντική άνοδο, καθώς οι προβλέψεις για απότομη πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες εβδομάδες εντείνουν τις ανησυχίες για την επάρκεια των ενεργειακών αποθεμάτων ενόψει του χειμώνα.

Η αυξημένη ζήτηση, σε συνδυασμό με τις μειωμένες προμήθειες και τα χαμηλότερα από τα συνηθισμένα επίπεδα αποθήκευσης, δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, με τους καταναλωτές να βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο ακόμη υψηλότερων λογαριασμών, σημειώνει σε ρεπορτάζ της η βρετανική εφημερίδα «Guardian».

Το ολλανδικό συμβόλαιο φυσικού αερίου επόμενου μήνα, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για τις ευρωπαϊκές τιμές, ενισχύθηκε τη Δευτέρα έως και 8,6%, φτάνοντας τα 96,08 ευρώ ανά μεγαβατώρα, προτού περιορίσει τα κέρδη του και κλείσει με άνοδο 4%, στα 92,50 ευρώ.

Τα αποθέματα κάτω από τον εποχικό μέσο όρο

Η άνοδος των τιμών συνδέεται με την επιδείνωση της εικόνας στην ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης.

Οι εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ έχουν επιβραδυνθεί εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, περιορίζοντας τις διαθέσιμες ποσότητες στην αγορά.

Παράλληλα, η παρατεταμένη καλοκαιρινή ζέστη οδήγησε σε αυξημένη κατανάλωση φυσικού αερίου για τη λειτουργία συστημάτων ψύξης και κλιματισμού.

Ως αποτέλεσμα, τα αποθέματα φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης βρίσκονται σήμερα περίπου στο 69% της χωρητικότητάς τους, έναντι περίπου 80% που αποτελεί το συνηθισμένο εποχικό επίπεδο.

Η κατάσταση προκαλεί προβληματισμό, καθώς η βορειοδυτική Ευρώπη προετοιμάζεται για τους μήνες κατά τους οποίους η ενεργειακή ζήτηση κορυφώνεται.

Συναγερμός και στη Βρετανία

Στη Βρετανία, οι διαχειριστές του ενεργειακού συστήματος διαβεβαιώνουν ότι η χώρα θα διαθέτει επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας ακόμη και κατά τους ψυχρότερους μήνες.

Αυτό, ωστόσο, οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η χώρα καταβάλλει υψηλότερες τιμές στην αγορά από τους γείτονές της, προκειμένου να εξασφαλίσει τις απαραίτητες εισαγωγές.

Το κόστος αυτό αναμένεται να μετακυλιστεί στα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι Βρετανοί καταναλωτές θα πληρώσουν ορισμένους από τους υψηλότερους ενεργειακούς λογαριασμούς στην Ευρώπη αυτόν τον χειμώνα.

Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας Ofgem αναμένεται μάλιστα αυτή την εβδομάδα να ανακοινώσει αύξηση κατά 26% στο ανώτατο όριο των τριμηνιαίων χρεώσεων από τον Ιανουάριο.

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