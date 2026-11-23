Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένας 74χρονος άνδρας, ο οποίος πάσχει από Αλτσχάιμερ, βρέθηκε ζωντανός έπειτα από 11 ημέρες που αγνοούνταν στο δάσος του Αμαζονίου της Βραζιλίας, ανακοίνωσαν διασώστες.

Ο Τζαναρίνο Φερέϊρα ντος Σάντος εξαφανίστηκε στις 10 Νοεμβρίου αφού μπήκε σε δασώδη περιοχή κοντά στη Μακαπά, την πρωτεύουσα της πολιτείας Αμαπά στη βόρεια Βραζιλία, σύμφωνα με ειδοποίηση για αγνοούμενο που εξέδωσε η οικογένειά του.

Την Πέμπτη, η εγγονή του, η Σάρα Μόντες, ζήτησε από τους διασώστες να συνεχίσουν τις έρευνες.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram, εξήγησε ότι οι έρευνες επρόκειτο να σταματήσουν την Κυριακή.

«Μην μας ξεχάσετε. Μην ξεχάσετε τον παππού», παρακάλεσε. Οι διασώστες τον βρήκαν τελικά την Παρασκευή περίπου 10 χιλιόμετρα από το σημείο όπου εξαφανίστηκε, σύμφωνα με μηνύματα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από δασοφύλακες και έναν από τους διασώστες.

Εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης δείχνουν τον Φερέιρα ντος Σάντος να κάθεται με τα εσώρουχά του, αποπροσανατολισμένος ενώ άνδρες τον μεταφέρουν στη συνέχεια μέσα από το δάσος με ένα αυτοσχέδιο φορείο.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες Κυριακή ότι ο ηλικιωμένος άνδρας, πρώην εργάτης ορυχείου που γνώριζε καλά το δάσος, τρεφόταν με φρούτα μπουρίτι—ενός φοίνικα του Αμαζονίου—και έπινε νερό από πηγή.

Οι ομάδες έρευνας βρήκαν επίσης κρεβάτια που είχε φτιάξει από φύλλα φοίνικα ακάι καθώς και ίχνη από πατημασιές που υποδεικνύουν ότι περιπλανιόταν άσκοπα στο δάσος, δήλωσε ο δασοφύλακας Νεριβάν ντα Σίλβα στον ειδησεογραφικό ιστότοπο g1.

Στο δάσος όπου τον αναζήτησαν οι διασώστες, η πυκνή βλάστηση μπορεί να μειώσει την ορατότητα σε λίγα μόνο μέτρα. Ο Φερέιρα ντος Σάντος παραμένει νοσηλευόμενος, σύμφωνα με το g1.

Διαβάστε επίσης:

Πώς ο γιος του Γουόρεν Μπάφετ έγινε ο μεγαλύτερος ιδιώτης δωρητής της Ουκρανίας – Τα 1,5 δισ. και οι 28 επισκέψεις

Πλειοψηφία… ρεκόρ για τους Δημοκρατικούς στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων

Φοβερό τρολάρισμα Κάρνεϊ στον Τραμπ: Ο σωσίας, η «51η πολιτεία», ο «δειλός» και ο «τρελός» (Video)