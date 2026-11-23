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Πλήρη κάλυψη στον δήμαρχο Αθηναίων παρείχε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ μετά την ένταση που υπήρξε για τη σημαία του Πολυτεχνείου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χάρης Δούκας είχε εκφράσει την άποψη ότι το αιματοβαμμένο σύμβολο της εξέγερσης κατά της χούντας θα έπρεπε να περάσει στα χέρια του ΣΦΕΑ ή να παραδοθεί στη Βουλή. Η ΕΛΑΣ είχε υπερθεματίσει, αναφέροντας ότι «η σημαία ως σύμβολο ενός συλλογικού αγώνα, ανήκει στους αγωνιστές εκείνων των ημερών που βασανίστηκαν και θυσιάστηκαν, ανήκει στον ελληνικό λαό και στη νέα γενιά. Οφείλει να παραμείνει ζωντανό κομμάτι της ιστορικής μνήμης και των κοινωνικών διεκδικήσεων σήμερα και όχι τρόπαιο σε κάποιο κομματικό ντουλάπι» και το ΠΑΣΟΚ είχε απαντήσει λέγοντας ότι «η σημαία ήταν επί δεκαετίες και εξακολουθεί να είναι στα χέρια του φοιτητικού κινήματος. Η σπέκουλα που στήσατε από χθες για να καταλήξει σήμερα με την ανακοίνωση σας, είναι τόσο εξόφθαλμη που την αντιλαμβάνεται κάθε δημοκράτης προοδευτικός πολίτης. Ντροπή, κ. Τσίπρα».

Το ενδιαφέρον είναι ότι διάφορα μέλη του ΠΑΣΟΚ φάνηκαν να εκνευρίζονται με τη στάση του Χ. Δούκα και έκαναν κριτική – κυρίως μέσω social media – στην άποψή του για τη σημαία του Πολυτεχνείου. Ωστόσο, φαίνεται ότι στη Χαριλάου Τρικούπη θέλουν αυτή η ιστορία να τελειώνει. Έτσι, ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ξεκαθάρισε ότι ο δήμαρχος Αθηναίων δεν λειτουργεί ως «Δούρειος Ίππος» του Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη, πάντως, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η παραίτηση Πάνα να συνδέεται με κάποιον σχεδιασμό, επισημαίνοντας ότι ανακοινώθηκε μία ημέρα μετά την εξεταστική επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια και αναφέροντας ότι η χρονική συγκυρία της παραίτησης ενδέχεται να σχετίζεται με προσπάθεια αλλαγής της πολιτικής ατζέντας.

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