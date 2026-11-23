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Η πιο πολιτική φράση της χθεσινής κυριακάτικης ανάρτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη βρισκόταν στην πρώτη κιόλας παράγραφο. Πριν αναφερθεί στα 400 ευρώ των συνταξιούχων, στις τιμές των καυσίμων ή στα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, ο πρωθυπουργός μίλησε για τις εκλογές του 2027. «Είναι ευθύνη όλων μας να μη χαθεί ό,τι πετύχαμε με τόσο κόπο», έγραψε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έβαλε αυτή τη φράση τυχαία στην αρχή του κειμένου του. Ο αναγνώστης που διάβασε όσα ακολούθησαν είχε ήδη στον νου του το ερώτημα που θέτει ο πρωθυπουργός: Τι από αυτά θεωρεί κεκτημένα και πόσο θα του κόστιζε να τα χάσει;

Στην πραγματικότητα τα ισχυρά διλήμματα αυτού του τύπου έχουν στόχο τη συσπείρωση της κοινωνικής βάσης που εκφράζει η ΝΔ και την αποτροπή διαρροών μέσα σε ένα κλίμα «χαλαρής» ψήφου στις πρώτες εκλογές, είτε προς την πλευρά Σαμαρά, είτε προς την αποχή.

Οι παροχές και η καθημερινή πίεση της ακρίβειας

Με την κατάθεση του προϋπολογισμού, το Μέγαρο Μαξίμου έχει την ευκαιρία να δώσει συγκεκριμένο περιεχόμενο σε αυτό το δίλημμα. Ο πρωθυπουργός συνδέει την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με μια πληρωμή που οι δικαιούχοι μπορούν να ελέγξουν στον λογαριασμό τους. Για κάθε 100 ευρώ ΦΠΑ που έπρεπε να εισπράξει το Δημόσιο, το 2019 χάνονταν τα 24. Το 2024, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Κομισιόν που επικαλείται, χάνονταν περίπου εννέα. Η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων ανέβηκε από τα 250 στα 400 ευρώ και, μετά την κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων, οι δικαιούχοι αυξήθηκαν από 1,24 σε 2,12 εκατομμύρια. Αυτή είναι η σύνδεση που θέλει να θυμάται ο ψηφοφόρος όταν ακούει για υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων.

Το δύσκολο, φυσικά, για την κυβέρνηση αρχίζει την επομένη της πληρωμής. Τα 400 ευρώ πιστώνονται μία φορά τον χρόνο, ενώ το νοικοκυριό πληρώνει κάθε εβδομάδα το σούπερ μάρκετ και κάθε μήνα το ενοίκιο. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης αναγνωρίζει ότι οι αυξήσεις στο εισόδημα συχνά δεν καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες. Με τον φετινό πληθωρισμό να εκτιμάται στο 4%, η πρόβλεψη του προϋπολογισμού για ανάπτυξη 2,3% το 2027 δύσκολα αρκεί για να πείσει μια οικογένεια ότι η δική της οικονομική κατάσταση βελτιώνεται. Γι’ αυτό και ο πρωθυπουργός αφιερώνει περισσότερο χώρο στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και στο κόστος του γιορτινού τραπεζιού.

Ο επόμενος πολιτικός σταθμός είναι η συζήτηση του προϋπολογισμού τον Δεκέμβριο. Το πακέτο στήριξης ξεπερνά τα δύο δισ. ευρώ και περιλαμβάνει αυξήσεις στις συντάξεις και ελαφρύνσεις για οικογένειες και επαγγελματίες. Το ερώτημα είναι αν ο πρωθυπουργός θα κρατήσει για την ομιλία του στη Βουλή μια πρόσθετη παρέμβαση. Τα τελευταία χρόνια ο κ. Μητσοτάκης έχει συνηθίσει να βγάζει κάτι από το μανίκι του την τελευταία στιγμή. Όταν το οικονομικό επιτελείο ερωτάται για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δίνει τη συνήθη απάντηση: όλα θα εξαρτηθούν από τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Η «μία κάλπη», οι συνεργασίες και η εισήγηση για τον Ιούνιο

Το δεύτερο δίλημμα αφορά την ίδια την κάλπη. Με τη ΝΔ κοντά στο 30% στην εκτίμηση ψήφου, η απόσταση από το δεύτερο κόμμα είναι άνετη. Πολύ λιγότερο άνετη είναι, όμως, η συζήτηση για το ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Εκεί εντοπίζεται η ανησυχία του Μαξίμου για τους ψηφοφόρους που σκέφτονται να στείλουν στην πρώτη κάλπη, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, μήνυμα δυσαρέσκειας, κυρίως προς κόμματα στα δεξιά της ΝΔ, θεωρώντας ότι θα έχουν αργότερα, στις δεύτερες εκλογές, την ευκαιρία να επιστρέψουν. Η επιμονή στη «μία κάλπη», λοιπόν, απαντά ακριβώς σε αυτόν τον υπολογισμό. Κανείς δεν μπορεί να προεξοφλεί επαναληπτικές εκλογές πριν φανεί τι κυβέρνηση μπορεί να προκύψει από την ψήφο των πολιτών.

Υπάρχει, ωστόσο, μια δυσκολία που ανέδειξε η δημόσια παρέμβαση του βουλευτή Δημήτρη Καλογερόπουλου για συνεργασία με κόμματα στα δεξιά. Κάθε φορά που η συζήτηση για πιθανούς εταίρους ανοίγει από το εσωτερικό της ΝΔ, ο ψηφοφόρος ακούει από το ίδιο κόμμα διαφορετικές εκδοχές για το πού μπορεί να οδηγήσει η ψήφος του. Κυβέρνηση και με κόμματα στα δεξιά, λένε κάποιοι. Μπορούμε να συγκυβερνήσουμε μόνο με το ΠΑΣΟΚ, αλλά εκείνο δεν θέλει, είναι η θέση του πρωθυπουργού. Αναγκαστικά πρέπει να πάμε σε διαδοχικές εκλογές μέχρι την αυτοδυναμία, είναι μια άλλη θέση.

Σε αυτό το πλαίσιο αποκτά ενδιαφέρον και η εισήγηση στελεχών της ΝΔ για εκλογές στις αρχές Ιουνίου, λίγο πριν η Ελλάδα αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Η ημερομηνία παραμένει ανοιχτή. Το σκεπτικό, πάντως, είναι ότι η ευρωπαϊκή υποχρέωση δίνει στον πρωθυπουργό ένα συγκεκριμένο επιχείρημα υπέρ του άμεσου σχηματισμού κυβέρνησης και υπέρ της ξεκάθαρης ψήφου διακυβέρνησης με μία κάλπη. Αν και το ρίσκο μιας τέτοιας κίνησης είναι μεγάλο, οι εισηγήσεις έχουν φτάσει στο πρωθυπουργικό γραφείο εδώ και καιρό και αρκετά κυβερνητικά στελέχη έλκονται από μια τέτοια επιλογή, που μπορεί να δώσει διέξοδο στη λογική των δύο καλπών, η οποία επικρατεί πλέον στους περισσότερους ψηφοφόρους.

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