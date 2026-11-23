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Πατέρας για τρίτη φορά στα 63 του χρόνια έγινε ο Κουέντιν Ταραντίνο, με τον ίδιο και τη 43χρονη σύζυγό του, Ντανιέλα Πικ Ταραντίνο, να κρατούν στην αγκαλιά τους τον νεογέννητο γιο τους.

Την είδηση αποκάλυψε αποκλειστικά το περιοδικό People, με εκπρόσωπο του σκηνοθέτη να δηλώνει: «Ο Κουέντιν Ταραντίνο και η σύζυγός του, Ντανιέλα Πικ Ταραντίνο, είναι πανευτυχείς που ανακοινώνουν τη γέννηση του τρίτου τους παιδιού, ενός αγοριού».

Σημειώνεται ότι οι δυο τους έχουν, ήδη, αποκτήσει δύο παιδιά, τον 6χρονο Λίο και την 4χρονη Αντριάνα.

Η γνωριμία και ο γάμος

Ο Κουέντιν Ταραντίνο γνώρισε την Ντανιέλα Πικ το 2009 στο Ισραήλ, όπου βρισκόταν για την προώθηση ενός από τα κινηματογραφικά του έργα. Οι δυο τους ερωτεύτηκα, έγιναν ζευγάρι, ωστόσο χώρισαν μερικά χρόνια αργότερα.

Οι δυο τους επανασυνδέθηκαν γύρω στο 2016, ενώ το καλοκαίρι του 2017 αρραβωνιάστηκαν. Τον Νοέμβριο του 2018, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια λιτή τελετή στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες.

Τον Φεβρουάριο του 2020, οι δυο τους απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον γιο τους Λίο, ενώ τον Ιούλιο του 2022 γεννήθηκε η κόρη τους, Αντριάνα. Πλέον, υποδέχτηκαν στη ζωή τους τον δέυτερο γιο τους, με την οικογένεια του σκηνοθέτη να μεγαλώνει.

Ο Κουέντιν Ταραντίνο έχει σκηνοθετήσει μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες των τελευταίων δεκαετιών, μεταξύ των οποίων τα Reservoir Dogs (1992), Pulp Fiction (1994), Jackie Brown (1997), Kill Bill: Vol. 1 (2003), Kill Bill: Vol. 2 (2004), Death Proof (2007), Inglourious Basterds (2009), Django Unchained (2012), The Hateful Eight (2015) και Once Upon a Time in Hollywood (2019).

Από την πλευρά της, η Ντανιέλα Πικ ακολούθησε τα μουσικά βήματα του πατέρα της, Σβίκα Πικ, Ισραηλινού αστέρα της ποπ, ο οποίος ήταν γνωστός με το προσωνύμιο «Ο Μαέστρος», ενώ μαζί με την αδελφή της, Σαρόνα, δημιούργησαν το μουσικό ντουέτο Pick Sisters, ενώ στη συνέχεια η Ντανιέλα ακολούθησε σόλο καριέρα.

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