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Στην τελική ευθεία έχουν μπει τα καλλιστεία για την ανάδειξη της φετινής Miss Universe, με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη 24/11 (ξημερώματα Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, στις 03:00 ώρα Ελλάδος) στο Πουέρτο Ρίκο.

Την Ελλάδα πρόκειται να εκπροσωπήσει Ολίβια Βασιλοπούλου. Γεννημένη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας από γονείς ελληνικής καταγωγής, η 24χρονη Ελληνοαυστραλή μεγάλωσε μοιράζοντας τη ζωή της ανάμεσα στη Μελβούρνη, το Σίδνεϊ και την Αθήνα. Έχει ακαδημαϊκές σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες, ενώ μιλά πέντε γλώσσες.

Κέρδισε τον τίτλο Miss Universe Greece 2026 στον ελληνικό τελικό που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, παίρνοντας το εισιτήριο για τον παγκόσμιο διαγωνισμό.

Στις τρεις τελευταίες εμφανίσεις της για τις ανάγκες του διαγωνισμού, η Ολίβια Βασιλοπούλου έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και απευφημίες, κατορθώνοντας να μαγνητίσει τα βλέμματα. Μια εξ αυτών ήταν με μαγιό, μια με ένα εντυπωσιακό φόρεμα και μια με στολή αρχαίας Ελληνίδας πολεμίστριας.

Είχε προηγηθεί η πασαρέλα με μαγιό στην οποία η υποψήφια της Ελλάδας εμφανίστηκε ευδιάθετη και χαμογελαστή, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Όσο για τη στολή της αρχαίας πολεμίστριας, η Βασιλοπούλου εξήγησε σε ανάρτησή της στο Instagram ότι αποτελεί φόρο τιμής στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, την Αρχαία Ολυμπία.

«Εμπνευσμένο από τη δύναμη και το θάρρος των αρχαίων Ελλήνων πολεμιστών, το σύνολο περιλαμβάνει εντυπωσιακή χρυσή πανοπλία, επιβλητική μπλε κάπα και έναν πυρσό που συμβολίζει την άσβεστη φλόγα του Ολυμπιακού πνεύματος. Μια γιορτή της ιστορίας, της μυθολογίας και της εθνικής υπερηφάνειας, που ζωντανεύει στη σκηνή του διαγωνισμού Miss Universe» έγραψε, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή της.

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