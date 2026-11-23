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Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, εγκατέλειψε το σημείο και επιχείρησε να επιστρέψει στην… καθημερινότητά του, χωρίς να υπολογίζει ότι οι αστυνομικοί θα τον εντόπιζαν λίγη ώρα αργότερα στο σπίτι του.

Ο 58χρονος οδηγός συνελήφθη, αφού οι μετρήσεις αλκοτέστ έδειξαν συγκεντρώσεις αλκοόλ στον οργανισμό του, πέραν των επιτρεπόμενων ορίων (0,79 και 0,70 mg/l- αντίστοιχα).

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