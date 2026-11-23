Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέλαβε το πρωί της Δευτέρας την ευθύνη για τις επιθέσεις με drones εναντίον ρωσικών πλοίων ανοιχτά της Λιβύης, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες που είχαν διατυπωθεί.

Όπως τονίζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «παρά τις προσπάθειες του εχθρού να ανακόψει την επίθεση, η ρωσική κορβέτα *Merkuriy* βυθίστηκε. Πρόκειται για ένα από τα νεότερα σκάφη τους, το οποίο εντάχθηκε σε υπηρεσία το 2023, κατά τη διάρκεια του πολέμου πλήρους κλίμακας. Μαζί με την κορβέτα, καταστράφηκε και ένα ελικόπτερο μάχης τύπου Ka-27. Ο δεύτερος στόχος μας ήταν το ρωσικό φορτηγό πλοίο *MV Angara*, το οποίο ο εχθρός χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά όπλων. Το αποτέλεσμα: το πλοίο χτυπήθηκε».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

«Μια υποδειγματική ουκρανική επιχείρηση ως απάντηση στον ρωσικό πόλεμο. Ευχαριστώ τους μαχητές της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας και όλες τις Δυνάμεις Άμυνάς μας που συμμετείχαν στην εκτέλεση αυτών των αποστολών. Χθες και σήμερα, έλαβα λεπτομερείς αναφορές για την εξέλιξη της επιχείρησης — οι καθορισμένοι στόχοι επιτεύχθηκαν.

Another Russian military-linked shipping vessel is currently burning off the coast of Banghazi, Libya this evening, after reportedly being attacked by several unmanned surface drones, in a major operation against the Russian Navy and shipping over the last 24 hours by the… pic.twitter.com/16hRxy2o1U — OSINTdefender (@sentdefender) November 22, 2026

»Η επιχείρηση έλαβε χώρα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. Οι μαχητές μας χρησιμοποίησαν επτά ναυτικά μη επανδρωμένα σκάφη (drones) ουκρανικής κατασκευής. Παρά τις προσπάθειες του εχθρού να ανακόψει την επίθεση, η ρωσική κορβέτα *Merkuriy* βυθίστηκε. Πρόκειται για ένα από τα νεότερα σκάφη τους, το οποίο εντάχθηκε σε υπηρεσία το 2023, κατά τη διάρκεια του πολέμου πλήρους κλίμακας. Μαζί με την κορβέτα, καταστράφηκε και ένα ελικόπτερο μάχης τύπου Ka-27. Ο δεύτερος στόχος μας ήταν το ρωσικό φορτηγό πλοίο *MV Angara*, το οποίο ο εχθρός χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά όπλων. Το αποτέλεσμα: το πλοίο χτυπήθηκε.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the… pic.twitter.com/eW6DGfPuIZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

»Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις στις καθορισμένες θαλάσσιες περιοχές. Απαντάμε στη ρωσική επιθετικότητα. Αναπτύσσουμε ουκρανικά οπλικά συστήματα. Δόξα στην Ουκρανία!»

Γιατί η Ουκρανία βάζει στο στόχαστρο τη ρωσική παρουσία στην Αφρική

Η επίθεση στο λιμάνι της Βεγγάζης, ενδέχεται να σηματοδοτήσει μια σημαντική επέκταση των ουκρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Within a matter of days, Ukraine has struck a Russian cargo vessel in the Baltic Sea, destroyed a Russian Navy Steregushchiy-class corvette in Benghazi, Libya, and hit another Russian cargo ship off the Libyan coast.



Ukraine is increasingly extending its maritime strike campaign… pic.twitter.com/4dZWev2DL5 — GMI (@Global_Mil_Info) November 23, 2026

Η Ρωσία διατηρεί στενές σχέσεις με τις αρχές της Βεγγάζης, οι οποίες ελέγχουν την ανατολική Λιβύη. Χρησιμοποιεί το λιμάνι για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών μισθοφορικών δυνάμεων στην Αφρική, αλλά και ως βάση στη Μεσόγειο, η στρατηγική σημασία της οποίας έχει αυξηθεί μετά την απώλεια των ρωσικών βάσεων στη Συρία.

Ωστόσο, η επίθεση σηματοδοτεί και μια επικίνδυνη επέκταση των εχθροπραξιών πολύ πέρα από την Ανατολική Ευρώπη, καθώς πρόκειται για ένα περιστατικό που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο αμάχους σε μια άλλη ήπειρο, όπως σημειώνει ο Guardian.

Φόβοι για επέκταση του πολέμου στη Μεσόγειο – Προσφυγή της Λιβύης στον ΟΗΕ

Στο μεταξύ, ανησυχία για το ενδεχόμενο μεταφοράς των συνεπειών του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στη Μεσόγειο προκαλεί η επίθεση εναντίον ρωσικών πλοίων στα ανοικτά της Βεγγάζης, με αναλυτές να προειδοποιούν για τον κίνδυνο διεύρυνσης της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με παρατηρητές, το περιστατικό θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης, να επιδεινώσει τις εσωτερικές διαιρέσεις στη Λιβύη και να δημιουργήσει νέους κινδύνους για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι μια ενδεχόμενη ρωσική απάντηση θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια ευρύτερη περιφερειακή ή ακόμη και διεθνή αντιπαράθεση.

Την ίδια ώρα, δυνάμεις του λιβυκού στρατού συνεχίζουν εκτεταμένες επιχειρήσεις έρευνας και επιτήρησης κατά μήκος των ακτών της Βεγγάζης, μετά την αποτροπή τρίτης επίθεσης με μη επανδρωμένα σκάφη αυτοκτονίας, το βράδυ της Κυριακής.

Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης, η οποία έχει οριστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τελεί υπό τον Οσάμα Χαμάντ, υπέβαλε επίσημη καταγγελία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ζητώντας τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας για το περιστατικό.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση ζήτησε να διερευνηθούν οι υποψίες ότι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές στη δυτική Λιβύη χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την εξαπόλυση των μη επανδρωμένων σκαφών.

Παράλληλα, κάλεσε τις αρμόδιες διεθνείς Αρχές να προσδιορίσουν τα σημεία από τα οποία εξαπολύθηκαν τα drones, καθώς και τις δυνάμεις που ευθύνονται για τη λειτουργία τους και την παροχή στρατιωτικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Η κυβέρνηση Χαμάντ ζήτησε επίσης από τα Ηνωμένα Έθνη να εξακριβώσουν εάν υπάρχουν στη Λιβύη ουκρανικό στρατιωτικό προσωπικό, εμπειρογνώμονες ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Κίεβο.

Τέλος, κάλεσε την ουκρανική κυβέρνηση να παράσχει επίσημες διευκρινίσεις σχετικά με τις δραστηριότητές της στη λιβυκή επικράτεια.

Διαβάστε επίσης

Απίστευτοι ισχυρισμοί από πρώην εργολάβο του Πενταγώνου: Οι εξωγήινοι είναι εδώ και θέλουν επαναποικισμό της Γης

Κωνσταντινούπολη: Λιοντάρι περιφέρεται ελεύθερο – «Ζητάμε από τους πολίτες να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους», δήλωσε ο δήμαρχος

Βέλγιο: Παραλύουν οι πτήσεις λόγω της πανεθνικής απεργίας – Χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένοι