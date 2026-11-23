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Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Κωνσταντινούπολη, μετά από καταγγελία πολίτη ότι είδε ένα λιοντάρι να κυκλοφορεί σε δρόμο της πόλης.

Όπως μεταδίδει η Cumhuriyet, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το λιοντάρι και η αστυνομία έσπευσε αμέσως στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζώο είναι θηλυκό.

Οι κάτοικοι ανησυχούν, καθώς το λιοντάρι φαίνεται πως βγήκε από δάσος δίπλα στην κατοικημένη περιοχή Σαρίγιερ της Κωνσταντινούπολης.

Εκεί βρίσκονται ειδικά συνεργεία που προσπαθούν να το βρουν. Αργότερα οι ομάδες χρησιμοποίησαν θερμικές κάμερες και επέκτειναν τις έρευνες στο δάσος. Άνδρες της Χωροφυλακής ενημέρωσαν τους κατοίκους και τους ζήτησαν να είναι πολύ προσεκτικοί.

Surveillance cameras capture a lion on the loose in Istanbul prompting Turkish authorities to launch search operations and a warning for residents to take precaution. pic.twitter.com/ug8T2slSrV — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 22, 2026

Ο δήμαρχος: «Υποψιάζομαι ότι είναι εκπαιδευμένο λιοντάρι»

Ο δήμαρχος του Σαρίγιερ, Οκτάι Ακσού, μίλησε στο CNN Türk για την επιχείρηση. Περιέγραψε πόσο δύσκολο είναι για τις ομάδες να ψάξουν μέσα στη νύχτα και σε τέτοιο έδαφος:

«Έχουμε δασικές εκτάσεις και θα μπορούσε να βρει ένα κατάλληλο περιβάλλον εκεί. Το σκοτάδι δυσκολεύει τη δουλειά μας. Αναζητείται με θερμικές κάμερες και περιστασιακά καταγράφεται με κάμερα.

Good morning, everyone! Wishing you all a great week!



Inflation, poverty, fund scandals? Who cares?



A lion escaped in Istanbul, and the entire country has one question:



WHERE IS THE LION? 😂



Oh, my beautiful country. I wouldn’t trade living here for anywhere else in the… pic.twitter.com/hcO4OrsCL2 November 23, 2026

Αλλάζει τοποθεσία, κινείται, αλλά δεν μπορέσαμε να το δούμε με γυμνό μάτι. Εντοπίστηκε σε δασώδη περιοχή δίπλα σε ένα συγκρότημα κατοικιών. Περνάει δίπλα από τις κότες αλλά δεν τις βλάπτει. Υποψιάζομαι ότι είναι ένα εκπαιδευμένο λιοντάρι.

Οι προσπάθειές μας να το βρούμε συνεχίζονται. Ζητάμε από τους πολίτες να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους, τόσο για να αποφύγουν τον κίνδυνο όσο και για να μην εμποδίζουν τις προσπάθειες αναζήτησης. Όλες οι ομάδες εργάζονται εντατικά. Στόχος μας είναι να το συλλάβουμε χωρίς να τραυματιστεί κανείς, συμπεριλαμβανομένου του λιονταριού».

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