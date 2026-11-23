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Την επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στην Nvidia επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Truth Social, στην οποία χαρακτηρίζει μια τέτοια εξέλιξη ως την καλύτερη δυνατή επιλογή τόσο για την εταιρεία όσο και για τις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia να προσλάβει ξανά τον Τζένσεν Χουάνγκ μετά την απόλυσή του για την ερωτική σχέση που είχε αναπτύξει με την Άλις Χουάνγκ.

Με τις αρχές να υποπτεύονται πως έκανε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, το διοικητικό συμβούλιο τον απομάκρυνε άρον άρον μιας και η εταιρεία σχεδιάζει τα πιο περιζήτητα μικροτσίπ ΑΙ τα οποία η Κίνα προσπαθεί να αποκτήσει διακαώς.

«Ελπίζω το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia να επαναπροσλάβει τον Τζένσεν Χουάνγκ. Θα ήταν ό,τι καλύτερο για την εταιρεία, και επίσης, για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», ανέφερε συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Η δήλωσή του αποτελεί την τελευταία παρέμβαση του Λευκού Οίκου, μετά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ. Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ήθελε να δει να του δίνεται μια «δεύτερη ευκαιρία» στη μεγάλη εταιρεία μικροτσίπ.

Ακόμα δεν έχει αποκλειστεί το σενάριο της μεγάλης επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia. Πάντως, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia επιχείρησε την περασμένη εβδομάδα να βάλει τέλος στα σενάρια που ήθελαν την εταιρεία κατασκευής τσιπ να εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του επικεφαλής της.

«Το διοικητικό μας συμβούλιο ανακοίνωσε ότι, μετά τη γνωστοποίηση προσωπικής συμπεριφοράς που δεν συνάδει με τον κώδικα δεοντολογίας, τα πρότυπα και την εταιρική κουλτούρα της εταιρείας, ο Τζένσεν Χουάνγκ υπέβαλε οικειοθελώς την παραίτησή του από τις θέσεις του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αποδέχθηκε ομόφωνα την παραίτησή του και δεν προτίθεται να τον επαναφέρει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου», δήλωσε ο Χάρβεϊ Τζόουνς, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, στην οποία συμμετείχαν αναλυτές και δημοσιογράφοι.

Η κατηγορηματική αυτή δήλωση φαινόταν μα μην αφήνει ουσιαστικά κανένα περιθώριο για την επιστροφή του Χουάνγκ στο τιμόνι μιας από τις ισχυρότερες τεχνολογικές εταιρείες στον κόσμο.

Μένει να φανεί αν η νέα παρέμβαση Τραμπ μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.

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