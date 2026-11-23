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Με επιταχυνόμενους ρυθμούς προχωρά ο επενδυτικός μετασχηματισμός του ομίλου ΔΕΗ, ο οποίος ενισχύει την παραγωγική του βάση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διευρύνει την παρουσία του στις ευρωπαϊκές αγορές. Οι συνολικές επενδύσεις στο εννεάμηνο του 2026 ανήλθαν σε 2,6 δισ. ευρώ, έναντι 1,9 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επιβεβαιώνοντας την επιτάχυνση του αναπτυξιακού προγράμματος.

Η στρατηγική του ομίλου επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων μονάδων καθαρής ενέργειας, στον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων και στη δημιουργία ενός περισσότερο διαφοροποιημένου ενεργειακού χαρτοφυλακίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά την ενημέρωση των αναλυτών, η εγκατεστημένη ισχύς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έφτασε στο τέλος Σεπτεμβρίου τα 7,6 GW, αυξημένη κατά 1,3 GW σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι ΑΠΕ αντιπροσωπεύουν πλέον το 59% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του ομίλου, ενώ η συμμετοχή τους στην ηλεκτροπαραγωγή ανήλθε στο 49%, από 33% το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Αύξηση 63% στην παραγωγή καθαρής ενέργειας

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές διαμορφώθηκε στις 8,3 τεραβατώρες στο εννεάμηνο, έναντι 5,1 τεραβατωρών την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πρόκειται για αύξηση περίπου 63%, η οποία αποτυπώνει την ενίσχυση του παραγωγικού χαρτοφυλακίου και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα.

Την ίδια περίοδο, η συνολική ηλεκτροπαραγωγή του ομίλου αυξήθηκε στις 16,9 τεραβατώρες, από 15,3 τεραβατώρες το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, η λιγνιτική ισχύς περιορίστηκε κατά περίπου 1 GW, στο πλαίσιο της σταδιακής απομάκρυνσης από τις περισσότερο ρυπογόνες μορφές παραγωγής.

Η εξέλιξη είχε θετική επίδραση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς η ένταση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκε κατά 25%, ενώ οι άμεσες εκπομπές των μονάδων που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων υποχώρησαν κατά 17%.

Πάνω από 1 δισ. ευρώ στις ΑΠΕ

Από τις συνολικές επενδύσεις των 2,6 δισ. ευρώ, περίπου 1,05 δισ. ευρώ κατευθύνθηκε στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επιπλέον, περίπου 900 εκατ. ευρώ διατέθηκαν στα δίκτυα διανομής, ενώ 300 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν στην ευέλικτη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι τρεις συγκεκριμένοι τομείς απορρόφησαν συνολικά το 87% των επενδυτικών δαπανών, γεγονός που αποτυπώνει τις βασικές προτεραιότητες της διοίκησης.

Η ανάπτυξη ευέλικτης παραγωγικής ισχύος θεωρείται απαραίτητη για την εξισορρόπηση του ηλεκτρικού συστήματος, καθώς η μεγαλύτερη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών δημιουργεί αυξημένες ανάγκες διαχείρισης της μεταβλητότητας στην παραγωγή.

Επέκταση σε νέες ευρωπαϊκές αγορές

Παράλληλα με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, η ΔΕΗ διευρύνει τη δραστηριότητά της στο εξωτερικό, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της ως περιφερειακού ενεργειακού ομίλου.

Η γεωγραφική διαφοροποίηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιτρέπει την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών και περιορίζει την εξάρτηση από τις συνθήκες μιας μόνο αγοράς.

Η επόμενη φάση ανάπτυξης θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα υλοποίησης των έργων, την απόδοση των νέων παραγωγικών μονάδων και την αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων επενδυτικών αναγκών.

Για τη ΔΕΗ, το βασικό ζητούμενο είναι πλέον η μετατροπή του διευρυμένου χαρτοφυλακίου καθαρής ενέργειας σε σταθερή λειτουργική κερδοφορία και μακροπρόθεσμη επιχειρηματική ανάπτυξη.

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