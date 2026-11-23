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Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή ασθενοφόρου, που μετέφερε δίχρονο παιδάκι σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (22/11) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Το ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ιασωνίδου με Εγνατία με ΙΧ να συγκρούεται με το ασθενοφόρο, που μετέφερε στο Ιπποκράτειο παιδάκι ηλικίας 2 ετών και 3 μηνών από την Κατερίνη καθώς είχε καταπιεί ξένο σώμα
Στο ασθενοφόρο επέβαιναν, επίσης, το πλήρωμα των διασωστών και η μητέρα του ανήλικου και ευτυχώς από τη σύγκρουση δεν τραυματίστηκε κανείς.
Το παιδάκι διακομίστηκε με άλλο ασθενοφόρο για το Ιπποκράτειο.
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