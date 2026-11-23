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Αιχμηρό σχόλιο για το βίντεο που ανέβασε την περασμένη Παρασκευή στα social media ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο οποίο αναφερόταν στο γνωστό videogame Grand Theft Auto (GTA), λέγοντας ότι οι παππούδες θα μπορούσαν να το αγοράσουν στα εγγόνια τους με το επίδομα των 400 ευρώ που καταβλήθηκε στους συνταξιούχους, κάνει ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Δεδομένου ότι στην Ευρώπη το GTA έχει χαρακτηρισμό PEGI 18, δηλαδή, απαγορεύεται η πώλησή του σε ανήλικους (το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα βίαιο, με κλοπές αυτοκινήτων, δολοφονίες, κ.λπ.), ο Α. Τσίπρας σημειώνει σε ανάρτησή του ότι «κάποτε είχε δηλώσει εκ παραδρομής “Δεν με ενδιαφέρει η ουσία αλλά η επικοινωνία”. Πολλές φορές, όπως λέει και το αρχαίο ρητό, γλώττα λανθάνουσα τα αληθή λέγει. Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς ότι ενώ απαγορεύει τα social media στους κάτω των 15, διαφημίζει βιντεοπαιχνίδια ακατάλληλα για παιδιά, καλώντας τους παππούδες και τις γιαγιάδες να ξοδέψουν το ένα τέταρτο του πενιχρού επιδόματος που τους δίνει για να τα αγοράσουν».

«Ώρες ώρες δίνει την εντύπωση πως έχει χάσει εντελώς το μέτρο αλλά και την αίσθηση της πραγματικότητας και απλά σκηνοθετεί τον εαυτό του…», συμπληρώνει ο πρώην πρωθυπουργός, ενώ σε συνοδευτικό βίντεο καλεί παππούδες και γιαγιάδες να «μην ακούτε χαζά και κρατήστε άμυνα, το παιχνίδι που σας πρότεινε ο άλλος για να πάρετε στα εγγόνια σας έχει βία και είναι ακατάλληλο για παιδιά και σας το πρότεινε αυτός που σας έκοψε τη 13η σύνταξη 7 δις σε 7 χρόνια τώρα και σας μοιράζει ψίχουλα κάνοντας και αστειάκια από πάνω. Άκουσαν βέβαια Grand Theft και δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη χαρά τους».

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