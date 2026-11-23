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Με Βαβέλ μοιάζει όλο το τελευταίο διάστημα το κυβερνών κόμμα, καθώς ο ένας μετά τον άλλο οι βουλευτές της ΝΔ εμφανίζονται να εκφράζουν προσωπικές απόψεις τόσο για τις πολιτικές εξελίξεις όσο και για το μετεκλογικό τοπίο και τον ρόλο της ΝΔ.

Στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται ότι η απομάκρυνση της ΝΔ από την αυτοδυναμία, αλλά και η παγίωση των ποσοστών πέριξ του 29%-30% στην εκτίμηση ψήφου, έχουν κάνει πολλά στελέχη να αναζητούν τρόπους για να επιβιώσουν πολιτικά.

Καθώς, μάλιστα, στα περισσότερα στελέχη εδραιώνεται η πεποίθηση ότι η ΝΔ δεν θα καταφέρει για κανέναν λόγο να ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο του 30%, οι περισσότεροι βουλευτές λένε και κάνουν ό,τι θέλουν, προκειμένου να ξεχωρίσουν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα υπήρξαν δύο διαφοροποιήσεις στελεχών της ΝΔ.

Ο βουλευτής του Δυτικού Τομέα Αθηνών, Δημήτρης Καλογερόπουλος, τάχθηκε υπέρ του ενδεχομένου συνεργασίας της ΝΔ με κόμματα που βρίσκονται δεξιότερά της. Η λογική του ήταν ότι, αφού το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να συνεργαστεί, θα πρέπει στο κυβερνών κόμμα να αναζητήσουν συμμάχους από τα δεξιά τους.

«Η Νέα Δημοκρατία αφού δεν τη θέλει και κανένας, γιατί να μην πάει με εκείνους που είναι προς τα δεξιά; Υπάρχουν τόσα κόμματα. Δεν το κατάλαβα», ανέφερε και πρόσθεσε: «Όχι, μπόμπα δεν έριξα. Δεξιός είμαι, δεν είμαι αδέξιος, ούτε επιδέξιος…».

Φυσικά, στην άποψη αυτή χωράει, εκτός από τον Κυριάκο Βελόπουλο και την Αφροδίτη Λατινοπούλου, και το κόμμα Σαμαρά, το οποίο αποτελεί και το κόκκινο πανί για τον πρωθυπουργό.

Άλλωστε, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποκλείσει τη συνεργασία με τα δεξιότερα κόμματα της ΝΔ, λέγοντας ότι το μοναδικό κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί είναι το ΠΑΣΟΚ. Την άποψη αυτή επανέλαβαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αλλά και η εκπρόσωπος της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου.

Την ίδια ώρα, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος, επέκρινε το κόμμα του για το γεγονός ότι αξιοποίησε μεγάλο αριθμό στελεχών που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, καθώς και λεγόμενων «τεχνοκρατών».

Παράλληλα, εμφανίστηκε να διαφοροποιείται σε ό,τι αφορά τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά και τον αποκλεισμό, από τον πρωθυπουργό, του ενδεχομένου συνεργασίας με το υπό διαμόρφωση κόμμα Σαμαρά.

«Η ΝΔ ήδη στις μετρήσεις έχει μια “καθίζηση”. Η προηγούμενη μέτρηση ήταν 24,9 άρα 0,8 κάτω δηλαδή τι κάνουμε αντί να ανεβαίνουμε πέφτουμε; Υπάρχει κάποια ανησυχία; Θα υπάρξει κάποια διορθωτική κίνηση; Νομίζω ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την καθημερινότητα, να προσεγγίσουμε τον κόσμο και τα προβλήματά του γιατί έχουμε αποστασιοποιηθεί από μεγάλες κοινωνικές ομάδες που ήταν η βάση της ΝΔ».

Εσωκομματικά μαχαιρώματα με φόντο τις εκλογές

Παράλληλα, η κατάσταση αυτή έχει φέρει και τα εσωκομματικά μαχαιρώματα, καθώς πολλοί υποστηρίζουν ότι η υπόθεση Λιάκου έχει αναδειχθεί από τους εσωκομματικούς του αντιπάλους, οι οποίοι αντέδρασαν στο γεγονός ότι ανέλαβε κυβερνητικό πόστο πριν από τις εκλογές.

Δείχνουν, μάλιστα, προς την πλευρά του υπουργού Υγείας, ο οποίος στηρίζει στη Δυτική Αττική την υποψηφιότητα του Σταμάτη Πουλή.

Οι πληροφορίες, μάλιστα, επιμένουν ότι οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι συνεχίζουν να συντηρούν το θέμα στην επικαιρότητα, παρά το γεγονός ότι το Μέγαρο Μαξίμου καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες για να το κλείσει, δεδομένου ότι δεν αντέχει άλλο σκάνδαλο τη συγκεκριμένη στιγμή.

Ακόμη, πληροφορίες αναφέρουν ότι σε πολλές περιφέρειες της Αττικής υπάρχουν εσωκομματικά μαχαιρώματα και χτυπήματα κάτω από τη μέση μεταξύ των βουλευτών, καθώς, με εξαίρεση τους πρωτοκλασάτους, για τους υπόλοιπους είναι αμφίβολο αν θα ξαναδούν τα βουλευτικά έδρανα από κοντά.

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