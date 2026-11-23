Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εν μέσω νέου γύρου όξυνσης του προεκλογικού ανταγωνισμού με ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΛΑΣ κάνει ένα ακόμη βήμα στην προετοιμασία της για τις εκλογές και το Ιδρυτικό Συνέδριο που θα γίνει στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το προσεχές Σάββατο 28 Νοεμβρίου συνεδριάζει το 400μελές Εθνικό Συμβούλιο όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει στη δημοσιότητα πάνω από το 50% των υποψηφίων της ΕΛΑΣ στην Περιφέρεια.

Επιπλέον στο όργανο του Σαββάτου θα συζητηθεί και θα εγκριθεί ο οδικός χάρτης για το συνέδριο. Μεταξύ άλλων θα οριστούν οι διαδικασίες και οι ημερομηνίες, τα όργανα που θα έχουν την ευθύνη για την διοργάνωση του συνεδρίου , ο τρόπος που εκλέγονται οι σύνεδροι, η δομή του Συνεδρίου και τα όργανα που θα εκλεγούν από τους συνέδρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα συγκροτηθούν τρεις επιτροπές (Προγράμματος, Καταστατικού, Θέσεων) οι οποίες θα αναλάβουν το επόμενο διάστημα να διαμορφώσουν το σχέδιο Προγράμματος, τις θέσεις του Ιδρυτικού Συνεδρίου και το σχέδιο Καταστατικού, που θα συζητηθούν και θα εγκριθούν από το σώμα του συνεδρίου. Παράλληλα η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου θα έχει την ευθύνη των διαδικασιών και των αποφάσεων όλης της πορείας από τον προσυνεδριακό διάλογο έως το ίδιο το Ιδρυτικό συνέδριο.

Το συνέδριο σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες θα συγκροτηθεί από 5.000 αντιπροσώπους, η εκλογή των οποίων θα γίνει από τη βάση (από τα μέλη της ΕΛΑΣ δηλαδή) τόσο μέσα από κάλπες στις οργανώσεις του κόμματος σε όλη την Ελλάδα αλλά και ηλεκτρονικά.

Διήμερη επίσκεψη στη Δυτική Μακεδονία με σταθμούς Πτολεμαϊδα, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ επανέρχεται σήμερα στο πρόγραμμα περιοδειών του στην Περιφέρεια, με την διήμερη επίσκεψή του (σήμερα και αύριο) στην Δυτική Μακεδονία.

Η επίσκεψη έχει στο επίκεντρο τις συνέπειες της «βίαιης απολιγινιτοποίησης» της περιοχής. Όπως αναφέρουν συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, περιγράφοντας το πλαίσιο της επίσκεψης, «η περιοχή που ηλεκτροδότησε επί δεκαετίες ολόκληρη τη χώρα, είδε το πραγματικό της ΑΕΠ να συρρικνώνεται κατά 18% την περίοδο 2019–2024, καταγράφοντας τη δεύτερη χειρότερη επίδοση μεταξύ 244 περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της περιοδείας, ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί με αγρότες στους Πύργους, και στην συνέχεια θα επισκεφθεί τη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα.

Το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, η απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και οι σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της βίαιης απολιγνιτοποίησης θα βρεθούν στο επίκεντρο των συναντήσεων με εκπροσώπους των εργαζομένων («ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»), των συνταξιούχων ΔΕΗ Εορδαίαςκαι των απολυμένων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Η συζήτηση θα εστιάσει στην προστασία της απασχόλησης, τη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση της τηλεθέρμανσης και τη διατήρηση της λιγνιτικής λειτουργίας της Πτολεμαΐδας V όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση, στο πλαίσιο μιας πραγματικά δίκαιης μετάβασης.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ το απόγευμα θα συνομιλήσει με μέλη και φίλους της Συμπαράταξης στην Πτολεμαΐδα (καφέ MIKEL).

Την Τρίτη θα επισκεφθεί την Καστοριά και τη Νεάπολη (Κοζάνη) για συναντήσεις στο Συνεταιριστικό Τυροκομείο με αγροτοκτηνοτρόφους και μεταποιητές. Επαφές στον Συνεταιρισμό Αγροτικών και Δημητριακών Προϊόντων καθώς και με εκπροσώπους των Δασικών συνεταιρισμών. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Φλώρινα όπου θα συναντήσει και θα συζητήσει με πολίτες στο Παρόν Cafe Bar.

Στο κλιμάκιο της ΕΛΑΣ θα συμμετέχουν και η αναπληρωτής τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Βανέσσα Κατσαρδή και ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Θωμάς Μόσχος.

Διαβάστε επίσης:

Παρουσία Μητσοτάκη τα εγκαίνια του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης τη Δευτέρα

ΚΝΕ: «Η ματωμένη σημαία πρέπει να επιστρέψει εκεί που ανήκει, στο Πολυτεχνείο ή στον ΣΦΕΑ»

Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη ο Σαμαράς το επόμενο Σαββατοκύριακο: Το ραντεβού με τον Μητροπολίτη Φιλόθεο και η συνάντηση με νέους