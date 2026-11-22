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«Το γεγονός ότι η ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης για τα εκλογικά παζάρια των κομμάτων της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, αποτελεί βάναυση προσβολή απέναντι στην αντιδικτατορική πάλη του λαού μας. Το ίδιο ισχύει και για την εδώ και δεκαετίες καπηλεία του ιστορικού αυτού συμβόλου, από το ΠΑΣΟΚ και την ΠΑΣΠ, πολύ πριν τη διάλυση της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδος (ΕΦΕΕ), για την οποία άλλωστε τεράστιες ευθύνες μοιράζονται οι παρατάξεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ΔΑΠ και ΠΑΣΠ αντίστοιχα» αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η ΚΝΕ και τονίζει:

«Η ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου ως σύμβολο του εργατικού, λαϊκού και φοιτητικού ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου, δεν είναι ιδιοκτησία κομμάτων και παρατάξεων και πρέπει να επιστρέψει εκεί που ανήκει στο Πολυτεχνείο ή στον φορέα των αγωνιστών κατά της δικτατορίας (ΣΦΕΑ), για να μπορεί σε κάθε περίπτωση να είναι προσβάσιμη, να εκτίθεται ώστε η νέα γενιά, να μαθαίνει, να παραδειγματίζεται, να εμπνέεται στον δικό της αγώνα για ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, στη μόρφωση, στην εργασία, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και την εμπλοκή της χώρας μας».

«Η ΚΝΕ έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα εδώ και δεκαετίες για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ και φέτος πριν τον εορτασμό του Πολυτεχνείου η Πανσπουδαστική ΚΣ, η παράταξη που στηρίζει η ΚΝΕ, κατέθεσε ψήφισμα σε δεκάδες συλλόγους απαιτώντας η ΠΑΣΠ να παραδώσει τη σημαία στους πραγματικούς εκπροσώπους του αντιδικτατορικού κινήματος» σημειώνει, καταλήγοντας, η ανακοίνωση.

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