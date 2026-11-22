Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συναγερμό για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπέμπει εκτενές ρεπορτάζ του βρετανικού Guardian, που προειδοποιεί ότι οι αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις των επόμενων 13 μηνών μπορούν να οδηγήσουν σε παράλυση τις Βρυξέλλες και να υπονομεύσουν τη βοήθεια προς το Κίεβο.

Όπως επισημαίνεται, μέχρι το τέλος του 2027 τέσσερις από τις πέντε μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ στήνουν κάλπες, την ώρα που η άνοδος της ακροδεξιάς απειλεί να ανατρέψει τα δεδομένα.

Στο επίκεντρο αυτής της εκλογικής αλυσίδας βρίσκονται η Ισπανία, η Γαλλία, η Πολωνία και η Ιταλία, ενώ κάλπες θα στηθούν επίσης σε Εσθονία, Φινλανδία και Σλοβακία, παράλληλα με κρίσιμες περιφερειακές εκλογές στη Γερμανία.

Στην ανάλυσή του, ο Τζον Χένλεϊ τονίζει ότι η απειλή δεν αφορά μια άμεση διάλυση της ΕΕ, αλλά τη σταδιακή διάβρωσή της εκ των έσω, μέσα από τη συγκρότηση ενός ισχυρού πυρήνα ευρωσκεπτικιστών και εθνικιστών ηγετών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το στοίχημα της Γαλλίας και οι νέες ισορροπίες σε Ισπανία και Ιταλία

Ξεχωριστή βαρύτητα αποδίδεται στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας την ερχόμενη άνοιξη, όπου η επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Μαρίν Λεπέν, προβάλλει ως φαβορί. Μια νίκη της εκτιμάται ότι θα αποτελούσε το μεγαλύτερο σοκ για την ευρωπαϊκή ενοποίηση μετά το Brexit, παγώνοντας κομβικές αποφάσεις για την κοινή άμυνα, τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις.

Την ίδια στιγμή, οι επερχόμενες εκλογές στην Ισπανία ανοίγουν την πόρτα για επιστροφή της δεξιάς με πιθανό κυβερνητικό εταίρο το ακροδεξιό Vox, ενώ στην Ιταλία η Τζόρτζια Μελόνι επιδιώκει να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση της, σε μια συγκυρία όπου μόλις τρεις από τους 27 ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προέρχονται από την Κεντροαριστερά.

Πολιτικοί αναλυτές εξηγούν στον Guardian ότι η ενίσχυση της άκρας δεξιάς οφείλεται στην κανονικοποίηση της ρητορικής της, κυρίως γύρω από το μεταναστευτικό, καθώς και στην υποχώρηση των παραδοσιακών κομμάτων της Κεντροδεξιάς, τα οποία γκρεμίζουν σταδιακά τα «τείχη προστασίας» (firewalls) που απέκλειαν μέχρι πρότινος κάθε μετεκλογική σύμπραξη μαζί της.

Στον αέρα η ευρωπαϊκή στήριξη στο Κίεβο;

Η πιθανότητα ενός πιο ευρωσκεπτικιστικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πυροδοτεί έντονο προβληματισμό για την επόμενη μέρα στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απροθυμία εθνικιστικών κυβερνήσεων να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση και την αποστολή οπλισμού στο Κίεβο, σε συνδυασμό με το δικαίωμα βέτο στη λήψη αποφάσεων στις Βρυξέλλες, απειλεί να τινάξει στον αέρα την ευρωπαϊκή στήριξη σε μια οριακή φάση του πολέμου.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά η πολιτική επιστήμονας Νάταλι Τότσι, ο εκλογικός κύκλος που ξεκινά μπορεί να μεταμορφώσει ριζικά το ευρωπαϊκό τοπίο, οδηγώντας σε παράλυση στη λήψη αποφάσεων ακριβώς τη στιγμή που η ήπειρος βρίσκεται αντιμέτωπη με κορυφαίες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις.

Διαβάστε επίσης:

«Ναυάγιο» το COP31: Χωρίς συμφωνία για τα ορυκτά καύσιμα έληξε η σύνοδος στη «σκιά» Μεσανατολικού και Ουκρανικού – Η ΕΕ απέρριψε το τελικό σχέδιο (Video)

Αναζωπύρωση της έντασης στην Παλαιστίνη: Oλοκαύτωμα τεσσάρων χωριών της Δυτικής Όχθης – «Τρομοκρατία εποίκων» καταγγέλλει ο Άιζενκοτ, «δείχνοντας» τον Νετανιάχου

Μπαράζ επιθέσεων με drones σε Κίεβο και Κρασνοντάρ: Τουλάχιστον 14 παγιδευμένοι στα συντρίμμια στην Ουκρανία, πέντε τραυματίες στη Ρωσία