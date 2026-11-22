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Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα Κυριακή (22/11) ότι ξεκίνησαν έρευνα για εμπρησμούς οχημάτων, βανδαλισμούς και επιθέσεις σε παλαιστινιακές περιουσίες σε τέσσερα χωριά της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με κατοίκους και τοπικούς ακτιβιστές να καταγγέλλουν ότι πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται Ισραηλινοί έποικοι.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στρατιώτες και αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στα χωριά Ντέιρ ας Σουντάν, Ντέιρ Αμπού Μασάλ, Καφρ Μάλικ και Αλ Τουουάνι, έπειτα από αναφορές και εικόνες που έδειχναν οχήματα να έχουν παραδοθεί στις φλόγες και συνθήματα γραμμένα σε τοίχους.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «καταδικάζει απερίφραστα» τις ενέργειες αυτές, ενώ η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Οχήματα στις φλόγες και συνθήματα στους τοίχους

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αυτοκίνητα να καίγονται, καθώς και συνθήματα γραμμένα σε τοίχους κατοικιών.

Σε ένα από αυτά αναγράφεται: «Με αίμα και φωτιά έπεσε η Ιουδαία, με αίμα και φωτιά η Ιουδαία θα αναστηθεί», με τη χρήση της βιβλικής ονομασίας για την περιοχή της Δυτικής Όχθης.

Ο Τζιχάντ αλ Κακ, ακτιβιστής από το χωριό Καφρ Μάλικ, στην επαρχία της Ραμάλα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν περίπου στις 2 τα ξημερώματα.

«Έποικοι επιτέθηκαν στη βόρεια περιοχή, στα περίχωρα του χωριού, γύρω στις δύο το πρωί», ανέφερε.

«Πυρπόλησαν περίπου οκτώ οχήματα και έγραψαν ρατσιστικά συνθήματα στους τοίχους των σπιτιών», πρόσθεσε.

Ανάλογη ήταν η μαρτυρία του Μουντασίρ αλ Μάλικ, κατοίκου της περιοχής, ο οποίος περιέγραψε στο Associated Press τις στιγμές πανικού.

«Ξυπνήσαμε στις 2:30 τη νύχτα από τον ήχο εκρήξεων. Ήταν αυτά τα αυτοκίνητα, επτά αυτοκίνητα από εδώ μέχρι εκεί, που είχαν πάρει φωτιά», δήλωσε.

«Βγήκαμε από τα σπίτια μας και πανικοβληθήκαμε», πρόσθεσε.

Ο Άχμαντ Γκνεϊμάτ, επίσης κάτοικος του Καφρ Μάλικ, υποστήριξε ότι η βία έχει αυξηθεί μετά την εγκατάσταση αρκετών νέων φυλακίων Ισραηλινών εποίκων στην περιοχή. Όπως κατήγγειλε, έποικοι έχουν κλέψει πρόβατα και έχουν επιτεθεί σε Παλαιστίνιους κατά τη συγκομιδή της ελιάς.

Άιζενκοτ: «Πράξεις εβραϊκής τρομοκρατίας»

Τις επιθέσεις καταδίκασε με ιδιαίτερα αυστηρή γλώσσα ο Γκάντι Άιζενκοτ, πολιτικός αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Άιζενκοτ χαρακτήρισε τους εμπρησμούς «πράξεις εβραϊκής τρομοκρατίας», κατηγορώντας την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι έχει οδηγήσει την περιοχή στα πρόθυρα της αναρχίας.

«Οι εμπρηστικές επιθέσεις της περασμένης νύχτας στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια ήταν πράξεις εβραϊκής τρομοκρατίας, με όλη τη σημασία του όρου», ανέφερε.

«Εξτρεμιστικές ομάδες που πυρπολούν οχήματα και σπίτια υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα, θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και προκαλούν σοβαρή ζημιά στην εθνική ασφάλεια και στις διεθνείς σχέσεις του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Ο Άιζενκοτ ζήτησε τη σύλληψη των υπευθύνων και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων, ενώ επέρριψε πολιτικές ευθύνες στη δεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου, η οποία έχει εγκρίνει περισσότερους από 100 νέους οικισμούς.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ακόμη και ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, είχε χαρακτηρίσει «τρομοκράτες» τους βίαιους Ισραηλινούς εποίκους, χρησιμοποιώντας έναν όρο που Αμερικανοί αξιωματούχοι συνήθως επιφυλάσσουν για Παλαιστίνιους ενόπλους.

Πάνω από 1.100 Παλαιστίνιοι νεκροί στη Δυτική Όχθη από τον Οκτώβριο του 2023

Η βία στη Δυτική Όχθη, την οποία το Ισραήλ κατέχει από το 1967, έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP, βασισμένη σε στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 1.119 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους από τον Οκτώβριο του 2023.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 51 Ισραηλινοί, μεταξύ των οποίων και στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Στην περιοχή ζουν περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί έποικοι, σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, παράλληλα με περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστινίους.

Νέες κυρώσεις από Βρετανία και Αυστραλία για τους ισραηλινούς οικισμούς

Οι τελευταίες επιθέσεις σημειώνονται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση κυρώσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία σε βάρος οκτώ ισραηλινών εταιρειών που εμπλέκονται σε δραστηριότητες εποικισμού στη Δυτική Όχθη.

Η Βρετανία ανακοίνωσε πρώτη τα μέτρα, με την Αυστραλία να ακολουθεί, σε μια νέα κίνηση διεθνούς πίεσης σχετικά με την επέκταση των ισραηλινών οικισμών και τις εξελίξεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

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