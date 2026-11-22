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Πεζοπορία στα έλατα, καλή παρέα και παραδοσιακές γεύσεις περιλάμβανε το μενού της απόδρασης του Κώστα Καραμανλή στη δυτική Φθιώτιδα.

Ο πρώην πρωθυπουργός έφτασε στην περιοχή το μεσημέρι του Σαββάτου, στήνοντας το «στρατηγείο» του στο γραφικό Γαρδίκι Ομιλαίων της ΔΕ Σπερχειάδας, στον Δήμο Μακρακώμης.

Πιστός στις αγαπημένες του συνήθειες, φόρεσε τα ορειβατικά του, περπάτησε στα μονοπάτια της περιοχής και έμεινε κυριολεκτικά μαγεμένος από το δάσος της Οξυάς, φτάνοντας μέχρι τη Σαράνταινα.

Όπως επιβάλλει, βέβαια, το σωστό «καραμανλικό» πρόγραμμα εκτός Αθηνών, τη σκυτάλη από το περπάτημα πήρε το καλό φαγητό.

Ο κ. Καραμανλής κάθισε σε τραπέζι με καλούς φίλους στη Γραμμένη Οξυά και στη συνέχεια επέστρεψε για διανυκτέρευση στο Γαρδίκι.

Το μεσημέρι της Κυριακής, αφού απόλαυσε τo καφεδάκι του και τα παραδοσιακά τοπικά εδέσματα, πήρε τον δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα.

Όσοι τον συνάντησαν από κοντά λένε πως έφυγε με τις καλύτερες εντυπώσεις, τόσο για τη ζεστή φιλοξενία όσο και για την ομορφιά των χωριών της υπαίθρου.

Πηγή φωτογραφιών: lamiareport

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